Cât a crescut fiul lui Culiță Sterp. Portretul înduioșător de familie, publicat de Daniela Iliescu

Culiță Sterp și logodnica lui, Daniela Iuliescu, au publicat mai multe imagini din vaanța pe care o petrec alături de fiul lor. „Am iubit cândva un băiat frumos. Acum iubesc doi”, a scris Daniela Iliescu în dreptul imaginii publicate pe contul său de Instagram.

„Vreau să iubesc și eu doua fete, pe tine si pe M….”, i-a răspuns Culiță Sterp logodnicei sale.

Cum arată acum Milan, fiul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu

Totodată, Culiță Sterp a publicat pe contul său de Instagram o fotografie cu logodnica și fiul său, Milan, în dreptul căreia a scris: „Luna și soarele”.

Cum a anunțat Culiță Sterp că a cerut-o de soție pe Daniela Iliescu

În luna iunie 2022, Culiță Sterp a publicat pe contul oficial de Instagram o imagine din momentul în care și-a cerut iubita de soție. Daniela Iliescu a îmbrăcat o rochie albă de mireasă pentru filmări, care s-a potrivit de minune cu planul măreț al cântărețului.

Citește și: Imaginile emoționante pe care Culiță Sterp le-a postat alături de fiul lui și de mama acestuia. Cât de frumos a crescut Milan

„A spus DA, frumoasa mea! O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată „Nu pot iubi alte femei”. Pfff, ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne, În cei 3 ani care au trecut de când suntem împreuna și în cei 14 ani de când ne cunoaștem, mi-am dat seama că ești femeia lângă care vreau să trec și prin bune și prin rele toată viața, și femeia lângă care vreau și pot să evoluez pe toate planurile și alături de care vreau să am cea mai frumoasă familie, cu cât mai mulți copii! Te iubesc din toată inima mea!”, a transmis Culiță Sterp, vizibil emoționat.

Postarea artistului a strâns mai bine de 46 mii de like-uri, dar și o mulțime de urări.

„Te iubesc din tot sufletul meu și îți mulțumesc pentru momentele alea perfecte. Ai spus tu de la început ca o sa ma surprinzi cu cererea, dar acum chiar nu mai am cuvinte”, i-a transmis Daniela Iliescu, mama copilului lui Culiță Sterp.

Daniela Iliescu, mesaj emoționant după ce Culiță Sterp a cerut-o de soție

Partenera cântărețului a ținut neapărat să le transmită tuturor că trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Aceasta și-a anunțat prietenii din mediul virtual că a fost cerută în căsătorie de Culiță Sterp prin intermediul unor imagini și a unui mesaj de-a dreptul emoționant.

Citește și: Culiță Sterp, imaginea adorabilă cu fiul lui într-un costum popular românesc. Ce mesaj a transmis artistul de ziua mamei sale

„Am spus DA cu sufletul, înainte să realizez ce avea să ne pregătească destinul



Nu am crezut niciodată în iubirea din povesti, dar am știut mereu ca voi găsi omul căruia îi voi putea oferi toată iubirea mea și care la rândul lui mă vă iubi așa cum merit.



Și te-am găsit, sau mai bine zis regăsit pe tine și am realizat de ce destinul m-a adus înapoi acasă. De fapt m-a adus la tine. Și de aici, povestea continuă atât de frumos, că nu pot decât să îți mulțumesc pentru că mă faci fericită, pentru minunea din viața noastră, pentru toate provocările, încurajările, felul în care te dedici familiei noastre și pentru toate acele dovezi de iubire pe care le știm doar noi, pentru că alea sunt cele mai frumoase. Te iubesc, frumosul meu!”, a transmis tânăra, vizibil emoționată și fericită.

Marea finală Stand-Up Revolution este disponibilă integral în AntenaPLAY.