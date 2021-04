Cât a crescut și cum arată acum fetița frumoasei Majda Aboulumosha. Jacqueline împlinește 8 ani

Majda Aboulumosha este o actriță apreciată, primind roluri în telenovele românești precum “Regina”, “Aniela” și “Iubire și onoare”. Frumoasa brunetă în vârstă de 33 de ani a prezentat și emisiunea Showbiz Report, de la Antena Stars, dar și emisiunea Agenția VIP.

Cu o poveste de viață dificilă, Majda a reușit să treacă peste toate greutățile și acum se bucură de familia pe care o formează cu fiica ei, Jacqueline și noul său iubit, Mihai. Deși Majda și tatăl micuței s-au despărțit acum mult timp, actrița nu a dorit ca fiica ei să-I simtă lipsa tatălui ei, așa cum Majda s-a confruntat cu această situație dificilă în copilărie.

Mai mult, frumoasa brunetă își dorește ca iubitul ei, Mihai și micuța ei Jacqueline să se înțeleagă de minune, fiind împreună ca o familie.

Astăzi, de ziua lui Jacqueline, Majda a postat pe contul ei de Instagram cu 158 mii de urmăritori o fotografie cu micuța și un mesaj extrem de emoționant.

“In urma cu 8 ani la ora 10:55 faceam cunostinta cu tine!

Nu dormisem toata noaptea si abia asteptam sa-ti simt caldura.

De atunci am invatat ce inseamna iubirea adevarata, ce inseamna responsabilitatea, privirea calda.

Fac tot ce pot sa-ți fiu mama buna, prietena și tot ce ai tu nevoie sa-ți fiu.

M-ai făcut sa descopăr in ochii tai ca pot sa fiu eroina, m-ai făcut sa ma simt puternica și gata sa dărâm orice munte pentru tine, sa tac atunci când e nevoie doar ca sa-ți fie tie bine și sa ma lupt când e necesar, tu mami sa fii propriul tău erou! Sa cauți in inima ta plină de bunătate dorinta de a fi fericita și de a sta departe de lucruri negative!

Te iubesc mai mult decât poți duce, copilul meu și o sa fiu lângă tine chiar dacă vreodată nu o sa vrei.

Tu ma faci sa-mi doresc sa fiu cea mai buna versiunea a mea.

Iti multumesc ca m-ai ales sa-ti fiu mama, ca bratele tale ma inconjoara ❤️

Imi esti inspiratie, imi esti iubire, imi esti caldura, imi esti parte din mine si pentru asta iti multumesc ca m-ai facut sa fiu mama.

De cand te-ai nascut, dragostea mea pentru tine a crescut o data cu tine si o sa tot creasca.

Am sa-ti stau alaturi de fiecare data cand o sa ai nevoie de mine, chiar si atunci cand nu o sa ai.

Te voi iubi intotdeauna mai mult decat poti duce !



La multi ani, fata mea ❤️”, a scris actrița la descrierea pozei.

Majda la Chefi la cuțite

„Am venit la Chefi la cuțite pentru că știu că aici este distracția și mie îmi place să mă distrez. Și acum n-o să mint: am venit să-i cunosc pe chefi, fiindcă nu am avut posibilitatea asta să mă întâlnesc cu ei. Dar cine știe, poate plec și cu un cuțit. Adică să nu vă imaginați că am exclus asta din opțiunile mele. Ar însemna foarte mult, cred că fetița mea s-ar bucura extraordinar de mult. Sper să și surprind acum”, a dezvăluit Majda Aboulumosha, dornică să facă senzație.

Am aflat că tânăra a făcut și cofetărie și este pricepută la realizat torturi și deserturi, chiar dacă este și vedetă de televiziune și programul său poate să fie destul de aglomerat.

Pentru rețeta sa de prăjitură cu vișine, frumoasa brunetă a primit trei cuțite și a fost răsplătită cu un cuțit de argint, acordat invitaților speciali.