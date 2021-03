Chefi la cuțite, 28 martie 2021. Majda Aboulumosha a făcut senzație cu prăjitura sa! Ce poveste emoționantă de viață are

Citește și: Chefi la cuțite, 28 martie 2021. Bogdan Alexandrescu (Dexter) a dezvăluit cine a câștigat amuleta 13! Surpriza a fost mare

Plină de emoții, aceasta a urmărie fiecare gest și fiecare reacție de la masa jurizării, în ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au încercat să ghicească cine ar fi putut găti o astfel de rețetă. Surpriza a fost mare atunci când ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția „bunicuța” Majda Aboulumosha!

Majda Aboulumosha a pregătit o rețetă specială în ediția 13 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”

„Sunt corcitură, sunt jumate româncă și jumătate libiancă. Povestea vieții mele este următoarea. M-am născut dintr-o mama foarte frumoasă, blondă, eu spun că este cea mai bună prietenă a mea. De câte ori vorbesc despre mama mea mă emoționez foarte tare. Iar tatăl meu este arab, din Libia. Eu toată viața am crezut că o să-mi întâlnânesc tatăl și am crezut în visul ăsta, chiar și atunci când mi s-a spus, pe la vreo 20 și ceva de ani, că nu mai este în viață. L-am căutat singură, în tăcere, fără să știe mama, fără să știe nimeni din familia mea. M-am dus la ambasada Libiei, mi-am zis povestea și nu a trecut mult timp și am primit numărul lui de telefon. Șase luni m-am pregătit, abia atunci am avut curaj să îl sun, ca să fiu pregătită. Și l-am întâlnit (…). Nu am știut ce ar trebui să fac. După 25 de ani l-am avut la masă de Crăciun. Am învățat să nu judec, am învățat să nu fac o tragedie din ceea ce mi se întâmplă în viață”, a povestit Majda Aboulumosha, spre marea surprindere a tuturor.