Cât de frumoasă este fiica lui Ion Țiriac, Ioana Țiriac. Moștenitoarea imperiului face furori cu stilul ei de viață

Fiica lui Ion Țiriac, Ioana Țiriac, duce o viață de lux. Tânăra și-a petrecut vacanța de Paște în Namibia, la conacul tatălui său.

Ioana Țiriac, în vârstă de 26 ani, a petrecut Paștele în Namibia, alături de fiul Ilenei Lazariuc. Puțini știu cum arată fiica miliardarului român Ion Țiriac, dar de această data multă lume a aflat de stilul ei de viață luxos.

Cum arată Ioana Țiriac, fiica fostului tenismen

Ioana a stat la conacul de 5,5 milioane de euro din Namibia al tatălui ei. În această destinația exotică, Ioana s-a bucurat de safari și a postat multe fotografii pe contul ei de Instagram.

Fostul tenismen a achiziționat de curând conacul din Namibia, iar acesta a devenit imediat locul preferat de vacanță al fiicei sale. Alături de ea a fost și nepotul lui Ion Țiriac, Alexander Țiriac. El este fiul lui Ion Alexandru Țiriac și al Ilenei Lazariuc.

Pozele din inima Africii au scos în evidență experiențele costisitoare de care Ioana a putut să aibă parte. De o frumusețe rară, frumoasă fiică a miliardarului român i-a făcut pe mulți urmăritori de-ai săi să o compare cu Megan Fox.

Ioana este superbă, are o siluetă de invidiat și nu ezită să mândrească cu trupul ei. Ea poartă haine care îi scot în evidență corpul intens lucrat la sală. Fiica lui Ion Țiriac a moștenit frumusețea mamei ei, Sophie Ayad.

Ion Țiriac a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu jurnalista egipteancă Sophie Ayad, iar din iubirea lor s-a născut Ioana. Ea locuiește alături de tatăl ei în SUA unde a și terminat facultatea. Fiica fostului jucător de tenis vine uneori și în România.

În 2018 Ion Țiriac s-a declarat foarte mândru de fiica lui atunci când aceasta a organizat în București „Bucharest Fashion Charity Show”, eveniment ce a avut loc chiar la complexul de lux al tatălui ei de la Stejarii.

“Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a povestit la acea vreme Ion Țiriac, potrivit Libertatea.

Când vine vorba de locuințe de lux, Ion Țiriac nu se zgârcește. În urmă cu puțin timp, miliardarul a declarat pentru Antena 3: „Singurele mele plăceri sunt cele din Africa acum, pentru că stau acolo la mine acasă, în Namibia. Acum mă duc și iar stau probabil 2-3 săptămâni acolo. Aș vrea să fug de tot, și de fundație, și de construcții și de absolut tot, dar este foarte greu, dacă te-ai obișnuit în ritmul ăsta”.