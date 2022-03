Cătălin Botezatu, despre imaginea de pe rețelele de socializare care a creat controversă. Ce spune el despre operații estetice

Cătălin Botezatu a vorbit despre acuzațiile pe care le-a primit cu privire la filtrele și operațiile estetice pe care și le-ar fi făcut la nivelul feței, într-o postare pe care el a făcut-o public pe contul său de Instagram.

Cătălin Botezatu, despre operațiile estetice. Ce declarații a făcut

Cătălin Botezatu a vorbit pentru o publicație online despre acest subiect și a dezvăluit faptul că nu ar fi folosit niciun filtru în această fotografie.

„Nu am folosit niciun filtru, nimic, în plus eram bronzat pentru că venisem dintr-o deplasare, am fost într-o croazieră. Ochii îi am verzi spre albastru pentru că așa îi am din naștere!Am momente în care arăt OK, eu folosesc niște fiole pe care mi le da prietena mea Diana Baicu, care au un efect de lifting, întind pielea și țin 24 de ore.

Pentru dinți sunt recunoscut că am dinți frumoși! Dacă te uiți la poză și dai zoom cu atenție, se văd ridurile de la ochi, laba gâștii…Nu am nicio intervenție la nivelul feței, când o să-mi fac o să fiu altul, dacă se face zoom pe poze se vede că sunt riduri pe față!”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru Click.ro.

În ce relații a rămas Cătălin Botezatu cu Bianca Drăgușanu

Designerul de modă a cunoscut-o pe superba blondină înainte de a deveni celebră. De asemenea, cei doi au avut o relație de scurtă durată, dar extrem de apreciată în showbiz-ul monden.

După separare, Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au păstrat o relație bună de prietenie, chiar dacă sentimetele dintre ei încă existau. Timpul a trecut, iar cei doi nu au mai fost atât de des surprinși împreună, motiv care a pus pe gânduri fanii.

De curând, în cadrul unui interviu, designerul de modă a oferit informații importante despre relația în care a rămas cu fosta iubită. De asemenea, acesta a vorbit și despre sentimentele sale față de fosta asistentă TV.

Cătălin Botezatu a susținut, fără ezitare, faptul că Bianca Drăgușanu este „creația” sa pentru că el a ajutat-o să devină cunoscută în lumea mondenă din România.

„Bianca e creația mea și ea știe asta și spune asta. Și eu sunt mândru, chiar dacă o să îmi iau hate. Bianca a pornit de jos, a fost, atunci când am cunoscut-o eu, o femeie frumoasă, care, normal, a evoluat, cum este și firesc. Am văzut tot felul de femei în România care evoluează și asta nu e rău sau am văzut tot felul de fete, care dintr-un aspect neplăcut au evoluat în femei frumoase și iar nu este rău, dar pe ele nu le mai comentează nimeni”, a povestit designerul de modă, conform wowbiz.ro.

Mai mult decât atât, Cătălin Botezatu îi ia apărarea fostei sale partenere în fața criticilor. Acesta susține că Bianca Drăgușanu nu a trecut printr-o schimbare radicală și că nu are foarte multe operații estetice.

„Pe Bianca în schimb, toată lumea o comentează, nu înțeleg de ce, că vezi doamne și-a scos coastele și așa mai departe. Nu, nene! Are talia mică pentru că face sport, pentru că se îngrijește și pentru că a investit în ea.Că și-a pus niște silicoane și niște buze, că ți-ai luat pantofi noi, toată lumea are”, a mai adăugat el.

