Ce relație exista acum între Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu. Ce a povestit designerul de modă despre focoasa blondină

Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu se cunosc de foarte mult timp, iar relația dintre cei doi a fost una foarte specială. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că designerul de modă a fost cel care a lansat-o pe frumoasa blondină în industria modeling-ului.

Deși s-au bucrat o lungă perioadă unul de compania celuilalt, puțini știu cum se înțeleg acum. Pentru a înlătura orice posibilă speculație, Cătălin Botezatu a răspuns sincer unor întrebări legate de cea femeia care i-a fost iubită în urmă cu aproximativ 13 ani.

În ce relații a rămas Cătălin Botezatu cu Bianca Drăgușanu

Designerul de modă a cunoscut-o pe superba blondină înainte de a deveni celebră. De asemenea, cei doi au avut o relație de scurtă durată, dar extrem de apreciată în showbiz-ul monden.

După separare, Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au păstrat o relație bună de prietenie, chiar dacă sentimetele dintre ei încă existau. Timpul a trecut, iar cei doi nu au mai fost atât de des surprinși împreună, motiv care a pus pe gânduri fanii.

De curând, în cadrul unui interviu, designerul de modă a oferit informații importante despre relația în care a rămas cu fosta iubită. De asemenea, acesta a vorbit și despre sentimentele sale față de fosta asistentă TV.

Cătălin Botezatu a susținut, fără ezitare, faptul că Bianca Drăgușanu este „creația” sa pentru că el a ajutat-o să devină cunoscută în lumea mondenă din România.

„Bianca e creația mea și ea știe asta și spune asta. Și eu sunt mândru, chiar dacă o să îmi iau hate. Bianca a pornit de jos, a fost, atunci când am cunoscut-o eu, o femeie frumoasă, care, normal, a evoluat, cum este și firesc. Am văzut tot felul de femei în România care evoluează și asta nu e rău sau am văzut tot felul de fete, care dintr-un aspect neplăcut au evoluat în femei frumoase și iar nu este rău, dar pe ele nu le mai comentează nimeni”, a povestit designerul de modă, conform wowbiz.ro.

Mai mult decât atât, Cătălin Botezatu îi ia apărarea fostei sale partenere în fața criticilor. Acesta susține că Bianca Drăgușanu nu a trecut printr-o schimbare radicală și că nu are foarte multe operații estetice.

„Pe Bianca în schimb, toată lumea o comentează, nu înțeleg de ce, că vezi doamne și-a scos coastele și așa mai departe. Nu, nene! Are talia mică pentru că face sport, pentru că se îngrijește și pentru că a investit în ea.Că și-a pus niște silicoane și niște buze, că ți-ai luat pantofi noi, toată lumea are”, a mai adăugat el.

Ce simte acum Cătălin Botezatu pentru Bianca Drăgușanu

Designerul de modă a mărturisit în cadrul interviului că o iubește în continuare pe Bianca Drăgușanu și o susține de fiecare dată în tot ceea ce își propune să facă.

„O susțin, am iubit-o foarte tare, o iubesc foarte tare, ca om, ca persoană, niciodată să nu spui niciodată, chiar țin la ea, chiar mă deranjează și sufăr așa în mine când cineva se ia de ea gratuit, pentru că eu o cunosc mai bine ca oricine. M-am întâlnit cu ea chiar acum două săptămâni înainte de a pleca la Paris.

Sentimentele noastre sunt la fel, indiferent cu cine este ea sau dacă este căsătorită, îi respect iubitul, logidnicul, soțul, pentru că asta nu are nicio legătură. Sentimentele mele sunt aceleași, de iubire, o altfel de iubire acum și de susținere necondiționată toată viața”, a mai declarat Cătălin Botezatu, conform sursei citate.

