Cătălin Botezatu, despre stilul vestimentar al primei doamne, Carmen Iohannis. Soția președintelui a fost criticată în trecut

Soția președintelui Iohannis „a gafat-o” de câteva ori în cadrul evenimentelor oficiale, din punctul de vedere al experților în domeniu, încălcând protocolul. Cătălin Botezatu a comentat, la rândul său, ținutele primei doamne, iar în cadrul celor mai recente declarații designer-ul a vorbit despre stilul vestimentar al lui Carmen Iohannis.

Ce crede Cătălin Botezatu despre stilul vestimentar al primei doamne, Carmen Iohannis

După ce susținut că soția șefului statului a gafat stilistic la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, designerul a revenit cu câteva precizări. Creatorul de modă a punctat că cei care greșesc sunt stiliștii, nu prima doamnă, însă admite că și Carmen Iohannis are o afinitate pentru un stil care nu o avantajează neapărat. Iată ce crede, de fapt, Cătălin Botezatu, despre stilul vestimentar al primei doamne a României!

„Eu nu am criticat-o pe prima doamnă, Carmen Iohannis, am criticat ținuta care a fost făcută de un stilist. În general, femeile care au un anumit statut, cum este cel de primă doamnă, apelează la un stilist. Eu nu am criticat femeia, ci ținuta. Carmen Iohannis este o femeie extraordinară, frumoasă, inteligentă, care arată foarte bine și care, de cele mai multe ori în aparițiile publice, a avut ținute corecte.

Greșeli stilistice se fac la orice nivel, în orice țară, multe dintre primele doamne ale lumii au purtat ținute care au fost comentate negativ. Eu mi-am spus părerea pentru că era vorba de un eveniment, funeralii de stat, care impunea respectarea unor reguli vestimentare stricte. În acel interviu am criticat inclusiv ținutele unor membre ale Casei Regale britanice, pentru că au purtat accesorii în exces”, a explicat Cătălin Botezatu, citat de revista Viva.

Ce „greșeală” face Carmen Iohannis atunci când își alege ținutele

Cu peste 30 de ani experiență, Cătălin Botezatu reprezintă deja o autoritate în domeniu, astfel că acesta a recunoscut, totuși, că există un mic detaliu pe care îl consideră nepotrivit în modul de a se îmbrăca al soției președintelui. Carmen Iohannis o preferință personală pentru rochiile și fustele ceva mai scurte, deasupra genunchiului, pe care le poartă atât la ocazii oficiale, cât și în viața de zi cu zi.

Designerul consideră că acest lucru nu este neapărat o greșeală, însă acest tip de lungime nu ar fi tocmai potrivită pentru statutul de primă doamnă, fiind și destul de greu de „controlat.”

„Carmen Iohannis nu greșește, greșesc stiliștii. Dacă ar fi să nominalizez un lucru care nu este conform cu statutul, n-aș putea să spun că este o greșeală, ar fi faptul că nu respectă lungimea fustei sau a rochiei. Domnia să ține tot timpul să i se vadă genunchii. Este o lungime incertă, uneori greu de controlat”, a mai adăugat Cătălin Botezatu, pentru sursa anterior menționată.

Cătălin Botezatu a comentat recent greșeala vestimentară pe care Carmen Iohannis a făcut-o după ce ea și președintele Iohannis au fost invitați la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a. Designerul a subliniat atunci că gafa „flagrantă” a constat în „decolteul mult prea mare” al rochiei purtate la înmormântarea suveranei, însă nu a fost prea blând nici cu creația vestimentară în sine, având atunci o dispută cu creatoarea acesteia, designerul Andreea Tincu.

