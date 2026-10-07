Cătălin Măruță, despre o viață simplă și frica de sărăcie: „Mie nu mi-e rușine să...”

Cătălin Măruță a vorbit cu Alessandra Stoicescu despre bani, copilărie și frica de sărăcie. Ce spune prezentatorul despre viitorul copiilor săi.

Cătălin Măruță și Alessandra Stoicescu au stat de vorbă în metrou, în cadrul unui interviu inedit. Cel de-al doilea episod al proiectului „La metrou” a avut loc, iar invitatul Alessandrei Stoicescu a fost chiar Cătălin Măruță. Cei doi au discutat despre viața personală și profesională a prezentatorului, despre copilăria sa, dar și despre lucrurile care contează cel mai mult pentru el în prezent.

Cătălin Măruță, despre o viață simplă și frica de sărăcie

Momentul a început în studioul lui Cătălin Măruță, iar ulterior cei doi au coborât la metrou. În timp ce trenul îi purta dintr-o stație în alta, Alessandra Stoicescu și Cătălin Măruță au discutat deschis despre experiențele sale de viață și despre felul în care este perceput de oamenii care îl urmăresc de-a lungul anilor la televizor.

Prezentatorul a vorbit și despre diferența dintre imaginea pe care o are o persoană în fața camerelor de filmat și omul pe care îl întâlnești în viața de zi cu zi.

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„Am învățat că, dacă într-un fel ești la televizor și într-un fel ești atunci când te duci pe stradă, lucrurile astea se observă. Eu chiar așa sunt. Problema e, de multe ori, percepția pe care oamenii o pot avea, diferită despre tine, pentru că ei văd doar niște fragmente”, a spus Cătălin Măruță.

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Ce spune Cătălin Măruță despre sărăcie

Unul dintre subiectele abordate în timpul călătoriei cu metroul a fost și frica de sărăcie. Alessandra Stoicescu l-a întrebat direct pe prezentator dacă se teme vreodată că ar putea ajunge într-o astfel de situație.

„Ți-e frică de sărăcie?”, l-a întrebat Alessandra Stoicescu pe Cătălin Măruță.

Răspunsul prezentatorului a fost unul sincer. Acesta a explicat că nu se teme de lipsurile materiale, mai ales pentru că a crescut într-un mediu în care a învățat să se descurce cu mai puține lucruri și să muncească pentru ceea ce își dorește.

„Nu, pentru că toate vacanțele mele au fost la țară, au fost cu lucruri puține. Mie nu mi-e frică absolut deloc de ceea ce înseamnă sărăcie, pentru că, atât timp cât am două mâini, am două picioare, pot să muncesc și vreau să muncesc, știu că nu o să mor de foame”, a mărturisit Cătălin Măruță.

Totuși, prezentatorul a recunoscut că există un aspect care îl îngrijorează atunci când se gândește la viitor. Este vorba despre siguranța și bunăstarea copiilor săi. Cătălin Măruță a explicat că nu s-ar teme să o ia de la zero și să muncească pentru a-și câștiga existența, însă gândul că viitorul copiilor săi ar putea deveni nesigur îi provoacă mai multe emoții.

„Mi-ar fi frică pentru viitorul copiilor mei, să știu că e puțin nesigur. Noi suntem generația aia care, dacă mă lași aici, nu mi-e rușine să mă duc la restaurantul ăla să întreb dacă vor să le spăl vasele, dacă au nevoie de cineva să le facă curat în față. Nu am rușinea asta”, a mai spus prezentatorul.

În cadrul interviului, prezentatorul emisiunii Furnicuțele și Alessandra Stoicescu au abordat și alte subiecte importante. Prezentatorul a vorbit despre parcursul său profesional, despre pasiunile sale și despre lucrurile pe care și le dorește pentru familia lui.

Discuția dintre cei doi a oferit o perspectivă personală asupra lui Cătălin Măruță, dincolo de imaginea pe care publicul o vede în fiecare zi la televizor.