Ce a transmis Eva Măruță după ce Cătălin Măruță a anunțat că va prezenta emisiunea Furnicuțele de la Antena 1

Cătălin Măruță va prezenta emisiunea Furnicuțele de la Antena 1, iar vestea a bucurat-o pe fiica prezentatorului. Eva Măruță a avut o reacție emoționantă.

Eva Măruță a transmis un mesaj emoționant la scurt timp după ce a fost anunțată public informația potrivit căreia Cătălin Măruță va prezenta din toamnă emisiunea Furnicuțele de la Antena 1.

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Eva Măruță, mesaj special pentru Cătălin Măruță. Cum a reacționat fiica prezentatorului când a aflat că tatăl ei va prezenta emisiunea Furnicuțele de la Antena 1

Cătălin Măruță este un erou pentru fiica sa. Eva a ținut să-i spună acest lucru și să-l asigure că îl va susține în noul proiect din viața sa.

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„Te iubesc, tată, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu”, a transmis Eva Măruță în mediul online.

Scamă şi Blană vor avea un nou coleg: Cătălin Măruţă se alătură echipei emisiunii și, ȋmpreună cu cele două Furnicuţe, dar și cu responsabilii cu starea de bine, Ciucă și Oase, vor trece invitaţii prin filtrele celor mai neașteptate ȋntrebări și provocări.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că, din această toamnă, începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii Furnicuțele, la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la „La Măruță” după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran.

Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele.

Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, declară Cătălin Măruță.