Câte operații estetice are Brigitte Pastramă. Cu ce probleme s-a confruntat la ultima intervenție chirurgicală

Brigitte Pastramă este o figură foarte cunoscută în showbiz-ul românesc. Aceasta a impresionat prin stilul său vestimenar și aspectul plăcut, drept dovadă stau imaginile sale de pe rețelele sociale și aparițiile televizate.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că soția lui Florin Pastramă este adepta operațiilor estetice, lucru despre care a ales să vorbească și în cadrul emisiunii Xtra Night Show, unde a dezvăluit cele mai detaliate informații despre intervențiile sale chirurgicale.

Câte operații estetice are Brigitte Pastramă

Focoasa brunetă a dezvăluit în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars că prima sa operație estetica a fost făcută în anul 1997, când a decis să își pună un bust mai generos.

"Eu am început mai repede, prin `97 mi-am făcut prima operație, mi-am dorit sâni mai mari, nu prea aveam.", a mărturisit vedeta.

De asemenea, la vârsta de 24 de ani, atunci când a apărut pe lume primul său copil, Brigitte a fost nevoită să apeleze la o nouă intervenție chirurgicală la nivelul decolteului, pentru că bustul său se deformase în urma alăptării. Aceasta a mai mărturisit că serul fiziologic care se folosea înainte pentru implanul mamar era unul extrem de greu, însă acum medicina s-a schimbat și a devenit tot mai avansată.

Brigitte Pastramă a mai dezvăluit că a apelat la operații estetice și la nivelul buzelor, unde s-a confruntat și cu câtev probleme. Ultima intervenție chirurgicală pe care a făcut-o a fost un schimb de implant mamar, pentru că a existat o problemă la unul dintre implanturi care au reușit să îi modifice forma coastelor.

Deși nu a menționat toate operațiile estetice pe care și le-a făcut, focoasa brunetă a vorbit în amănunt despre cele mai importante intervenții ale sale.

Cu ce probleme s-a confruntat Brigitte Pastramă din cauza operațiilor estetice

Soția lui Florin Pastrama a dezvăluit că a trecut prin momente dificile din cauza unui implant nereușit.

”Eu n-am fost cusută la aerolă și mi s-au pus doar niște plasturi, nu mi s-a făcut anti-coagulant, la opt zile am făcut emobolie pulmonară. Avem un plământ în infarct, cel drept, și aveam un cheag de sânge și puteam să mor în orice clipă.”, a mai spus ea la Xtra Night Show.

La un an după intervenția chirurgicală, Brigitte Pastramă s-a confruntat cu o altă problemă delicată. Pe partea dreapta i-a apărut o tumoare din cauza operației care nu a fost făcută într-un mod corespunzător de către medici.

”La un an, din cauza faptului că n-am fost curățată când mi s-au scos implanturile vechi, pe partea dreaptă am avut o tumoare care a făcut un lanț tumurorar de trei tumori și au trebuit să le operez și pe acestea. Nu e vorba cât m-a costat, m-a costat în prmul rând sănătatea, însă eu îmi asum operațiile. Mi-am asumat lucrurile astea, am scăpat cu viață, asta e.”, a mai adăugat Brigitte Pastramă, vizibil afectată de tot ce i s-a întâmplat, dar asumată în ceea ce privește decizile sale.