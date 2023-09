Câți bani a investit Roxana Nemeș în noua casă. Cum arată locuința de lux: „Ne mai pierdem prin ea”

Roxana Nemeș și partenerul său au investit o sumă impresionantă de bani în casa pe care și-o doreau. Aceștia s-au mutat recent în vila uriașă. Iată cât a costat și cum arată locuința de lux a vedetei.

Roxana Nemeș se mândrește cu o carieră de succes în domeniul artistic. De-a lungul anilor, vedeta a reușit să strângă prin muncă o sumă impresionantă de bani pentru a-și îndeplini un mare vis.

Artista s-a mutat recent în noua locuință alături de partenerul său. Cei doi și-au dorit o vilă mare și modernă, motiv pentru care lucrările au durat o perioadă îndelungă. Casa a fost decorată exact pe gusturile lor, iar rezultatul final este pe măsura așteptărilor.

De curând, Roxana Nemes a publicat în mediul online un videoclip în care prezintă locuința. Postarea de pe TikTok a generat mai bine de 181 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

Toți au rămas uluiți de luxul pe care îl are vedeta în casă. Mai mult, camerele sunt extrem de spațioase. Culorile predominante sunt negrul, albul și auriul. Aceasta a decis să abordeze stilul arhitectural neomodern pentru aproape toate încăperile.

Vedeta le-a arătat oamenilor din mediul online, fără reținere, fiecare colțișor al casei.

Câți bani au investit Roxana Nemeș și partenerul ei în noua casă

Roxana Nemeș și partenerul său și-au imaginat în detaliu cum vor să arate casa visurilor, iar apoi au pus planurile în aplicare. Cei doi nu au avut nevoie de un designer. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, vedeta a oferit mai multe detalii despre cel mai mare proiect al său.

De asemenea, artista a susținut că se simte liniștită pentru că acum are casa pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„Mi-am găsit liniștea. După foarte multă muncă, vine și satisfacția într-un final. După un an și jumătate a venit și satisfacția. De când am intrat acolo am zis că mă simt ca acasă. (...) Nu am avut designer. Am făcut noi doi singuri (n.r. ea și partenerul ei) totul, cu creația noastră, imaginația noastră, viziunea noastră. (...) Exact ce ne-am dorit a ieșit”, a povestit ea.

Mai mult, Roxana Nemeș a dezvăluit suma neașteptată pe care a cheltuit-o pentru a-și construi casa visurilor sale. Deși a evitat să discute despre aspectele financiare, aceasta a spus într-un final câți bani a scos din buzunar pentru noua locuință.

„Mie nu prea îmi place să discut când vorbim de partea financiară, dar cred că am mai declarat la un moment dat. Un milion de euro, dar inițial nu ne-am dorit așa o casă atât de mare, dar ne așteptăm la o familie mai mare. (...) E mare, dar am împărțit-o foarte bine, adică ne mai pierdem prin casă, dar ne găsim”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.