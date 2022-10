Câți bani cer băieții de la BUG Mafia pentru un concert. Pretențiile celebrei trupe de hip-hop nu sunt deloc mici

BUG Mafia, este fără dar și poate, una dintre trupele care au pus bazele hip-hop-ului românesc. În anii 90, băteții făceau furori, iar fanii ar fi scos sume impresionante de bani pentru a participa la un concert sau pentru a-i invita la un eveniment. Din fericire, succesul îi urmărește în continuare, deși se pare, au mai schimbat câteva lucruri la capitolul organizare și venituri.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei un concert marca BUG Mafia. Ce oferă în schimbul tarifului piperat

Invitat în podcast-ul lui Mihai Morar, Tata Vlad, producătorul trupei B.U.G. Mafia, a spus câți bani cere trupa pentru un concert. Artistul cunoscut și pe numele de Tataee de la BUG Mafia a vorbit, fără perdea, despre muzică, dar și despre tarifele pe care celebra turpă de hip-hop le percepe în prezent, transmite Libertatea.ro.

Tata Vlad, Caddy și Uzzi au fondat BUG Mafia în 1993 și de atunci, băieții sunt un reper pentru tinerii care vor să le urmeze exemplu. Deși au avut întâmpinat multe greutăți, atât împreună, pe plan profesional, cât și în viața personală, băieții nu au abandonar trupa și continuă să urce și azi pe unele dintre cele mai importante scene din țară.

Cu toate acestea, potrivit declarațiilor artistului, lucrurile s-au mai schimbat de-a lungul anilor. Dacă la începutul carierei acceptatu orice apariție și câștigurie nu erau prea însemnate, odată cu noul lor manager, lucrurille s-au mai schimbat.

„Din fericire pentru noi, în cel mai obiectiv mod posibil, suntem cea mai tare trupă din România. Este în mod sigur și cea mai scumpă. În momentul de față, suntem cei mai scumpi artiști din România, de departe. Dar asta este o alegere personală. Faptul că și funcționează într-un fel sau altul e bine pentru noi.

Valoarea pe care ți-o stabilești în piață depinde de multe lucruri și de nebunia proprie, cât de mult crezi în tine, în ceea ce poți oferi în schimbul banilor pe care îi ceri. Creșterea a fost foarte agresivă și a fost mult mai ușoară din momentul în care a venit în echipă co-managerul B.U.G. Mafia, care a lucrat doar cu artiști din afară până la noi

De când a venit el mi-a fost mult mai ușor să îmi impun părerile și ideile față de ceilalți doi colegi ai mei. Până atunci era majoritate. Noi cântăm mai puțin pe bani mai mulți. Preferăm să facem patru show-uri pe 20.000 decât 40 pe 2000. Prețul B.U.G. Mafia în momentul de față pornește de la 20.000 de euro (+cheltuieli masă, cazare, transport, TVA) în sus pe show”, a explicat, concret, Tata Vlad, potrivit sursei menționate anterior.

Deși pentru o perioadă lungă de timp, câștigurile de pe urma muzicii nu au fost direct proporționate cu efortul depus de ei, cântărețul a mai spus că e bucuros că această pasiune l-a ținut departe de lucruri mai periculoase.

„Înainte eram cam tăntălăi. Dacă nu am fi avut toată treaba asta cu muzica, nu știu ce s-ar fi întâmplat.(…) Dacă terminam facultatea de chimie, ori sfârșeam că am luat o super șpagă și cine știe ce mizerie de control de noxe sau habar n-am. Ceva frumos nu făceam. Eram puși pe făcut bani mulți toți trei. Nu am făcut chiar așa mulți bani cu muzica, dar măcar nu ne-am dus la pușcărie, avem familii, suntem sănătoși”, a mărturisit Tata Vlad, în cadrul podcast-ului Fain&Simplu.

