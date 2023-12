Câți bani primește Gheorghe Turda pentru concertele de Revelion. „Mulți artiști nu știu să ceară”, spune cântărețul

Gheorghe Turda a dezvăluit că are concerte la foc continuu în noaptea dintre ani. Iată cu ce sumă este plătit un solist de talia lui pentru o reprezentație de câteva ore!

Gheorghe Turda are 75 de ani, dar continuă să fie unul dintre cei mai solicitați artiști în perioada sărbătorilor de iarnă, atât în țară, cât și în diaspora.

Într-un interviu exclusiv pentru o publicație de la noi, cântărețul român a dezvăluit cât s-ar câștiga pentru un spectacol de Revelion.

Citește și: Gheorghe Turda și Saveta Bogdan, protagoniștii unui nou scandal în lumea muzicii. De la ce a pornit totul: „M-a cerut de nevastă”

Câți bani ar câștiga Gheorghe Turda la concertele de Revelion

Gheorghe Turda a dezvăluit că noaptea de Revelion îl va prinde pe scena meleagurilor natale. După ce va susține câteva concerte în Germania și Roma, cântărețul se va întoarce în România pentru mai multe recitaluri pe care le are programate pe Valea Prahovei.

„De Revelion, voi cânta în localuri de pe Valea Prahovei, în Sinaia, în Predeal și în Poiana Brașov, am patru recitaluri, până în prezent, dar s-ar putea să ajung la șase, vedem, în alți ani aveam și câte 11.”, a precizat Gheorghe Turda pentru publicația citată.

Cântărețul a dezvăluit că, de-a lungul carierei sale, a învățat cum să își negocieze onorariul, astfel că pentru un spectacol de Revelion este plătit dublu.

„De Revelion se plătește dublu, ceea ce mulți artiști nu știu să ceară, trebuie să fie dublu plătit, pentru că este concurență mare și sunt multe solicitări.”, a adăugat Gheorghe Turda pentru sursa citată.

Pentru că Gheorghe Turda a refuzat să dezvăluie onorariul său, ca artist, de sărbători, publicația citată a contactat un manager muzical, familiarizat cu tarifele soliștilor. Acesta a dezvăluit că un artist de muzică populară câștigă, în medie, 1500 de euro pentru fiecare reprezentație.

„Cel mai puțin se câștigă 1.500 de euro, iar Gheorghe Turda va lua 1.800 de euro, pentru un recital de sărbători.”

Potrivit publicației citate, Gheorghe Turda ar urma să câștige, de Revelion, suma de 7.200 de euro.

Citește și: Ce pensie încasează Gheorghe Turda, după 55 de ani de muncă: „Alții au emis pretenția să aibă pensia mea”

Ce face Gheorghe Turda pentru a se menține în formă, la 75 de ani

Deși au existat zvonuri că Gheorghe Turda ar fi fost internat din cauza unor probleme de sănătate, cântărețul le dezminte pe toate și spune că se simte excelent, mai ales că are un stil de viață sănătos și își face periodic analize.

„Sunt bine, nu am nimic, nu știu de unde atâtea zvonuri, sunt puternic, am o sănătate bună, am concerte în țară, dar și în străinătate, în Germania și în Italia, pentru diaspora. Eu îmi fac mereu analizele, mai iau niște vitamine, dar, în rest, nu am nevoie de nimic, mănânc sănătos, mă odihnesc bine, dorm nopțile, nu mai merg la petreceri, ca în tinerețe, ore întregi. Îmi fac recitalul și plec.”, a mai declarat Gheorghe Turda pentru sursa citată mai sus.