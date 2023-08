Ce pensie încasează Gheorghe Turda, după 55 de ani de muncă: „Alții au emis pretenția să aibă pensia mea”

Cântărețul de muzică populară a ținut să facă lumină asupra venitului pe care îl încasează de la stat după 55 de ani de muncă, asta după ce au existat mai multe speculații cu privire la pensia sa.

Gheorghe Turda s-a arătat extrem de deranjat de faptul că mulți comentează de pensia sa, potrivit unei publicații mondene. Astfel, cântărețul de muzică populară a dezvăluit că are o pensie militară și nu una specială, așa cum mulți l-au judecat. Iată ce sumă înasează lunar de la stat!

Gherghe Turda a răbufnit și a spus ce fel de pensie primește de la stat

Gheorghe Turda susține că a ieșit la pensie cu grad de general, așa că beneficiază de o pensie militară, iar în situația lui fiind mulți:

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată.”, a mărturisit Gheorghe Turda pentru playtech.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Gheorghe Turda a recunoscut ce sumă încasează de la stat

Gheorghe Turda a dezvăluit și suma pe care o încasează de la stat, după 55 de ani de carieră artistică. Cântărețul de muzică populară este foarte mândru de pensia sa și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru asta:

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine.”, a spus Gheorghe Turda, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV, citat de publicația mondenă menționată mai sus.

