Catinca Roman, prima declarație după moartea mamei sale. Cum va fi înmormântată Mioara Roman și cine se va ocupa de tot

Catinca Roman a făcut primele declarații, după ce Mioara Roman, mama ei, a murit. Fosta soție a lui Petre Roman s-a stins din viață la 83 de ani, noaptea trecută, la căminul de bătrâni din Snagov, acolo unde era internată de câteva luni.

Într-un interviu exclusiv pentru click.ro, Catinca Roman și-a găsit puterea și a oferit primele declarații, după ce mama ei și a Oanei Roman s-a stins din viață. Aceasta a făcut și câteva precizări legate de înmormântarea regretatei Mioara Roman. Iată ce a transmis Catinca Roman!

Ce a declarat Catinca Roman, după decesul mamei ei. Cine se va ocupa de înmormânarea Mioarei Roman

Contactată de click.ro, Catinca Roman a declarat că așteaptă ca Oana Roman să se întoarcă din Egipt, acolo unde se afla alături de fiica ei, Isa, ca să o sărbătorească.

„Vă mulțumesc! (n.r. pentru condoleanțe) O aștept și eu acum pe Oana să vină. Știu că de înmormântare se va ocupa o firmă specializată.”, a declarat Catinca Roman pentru click.ro.

Potrivit aceleași surse citate, de înmormântarea Mioarei Roman se va ocupa Gabriela Lucuțar, prietena Oanei Roman.

„Am vorbit cu Oana, este deja pe drum. A luat primul avion de urgență din Egipt și se întoarce acasă.”, a declarat Gabriela Lucuțar, potrivit click.ro.

Ce dorință are Oana Roman pentru înmormântarea Mioarei Roman

Se pare că Oana Roman și Gabriela Lucuțar ar fi stabilit încă de la sfârșitul anului trecut detaliile înmormântării Mioarei Roman, atunci când aceasta din urmă ajunsese din nou la spital și se zbătea între viață și moarte.

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana, despre înmormântarea mamei ei, încă de când medicii i-au spus că mai are zece la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot. Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat. Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă.”, a declarat Gabriela Lucuțar, citată de redactia.ro.

Un detaliu emoționant, dezvăluit de Gabriela Lucuțar, este dorința majoră a Oanei Roman ca ceremonia funerară a mamei sale să fie oficiată de un sobor de patru preoți.

„Oana și-a dorit cel mai mult ca eu să o fac frumoasă pe mama ei pe ultimul drum, pentru că a fost o femeie frumoasă. Îi vom face un procedeu care se numește tanatoestetică funerară, o procedură de reconstrucție. Pentru funerarii, Oana a solicitat foarte multe flori albe, un munte de flori albe, se vor împarți foarte multe pachete pentru persoanele nevoiașe. Va fi dusă cu o limuzină de lux, iar slujba va fi oficiată de patru preoți.”, a mai spus Gabriela Lucuțar, potrivit sursei citate mai sus.

Ce mesaj emoționant a transmis Oana Roman, după moartea mamei sale, Mioara Roman

Oana Roman a fost cea care a anunțat pe rețelele de socializare trecere în neființă a mamei sale.

„Drum lin în lumină mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te veghheze și să povestești tuturor acolo sus toate lucrurile minunate pe care le povesteai aici. Tot ce sunt îți datorez. Mulțumesc, mămica mea pentru tot. Te iubesc și te voi iubi mereu! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace.”, este mesajul scrie de Oana Roman pe pagina personală de Facebook.

Mioara Roman suferea de o formă gravă de Parkinson, dar și o denegerare neuro-cognitivă. Mama Oanei Roman și-a petrecut ultimii ani din viață prin spitale și centre de recuperarare.

Surse Observator spun că fosta soţie a lui Petre Roman a pierdut lupta cu viaţa în urma unui stop cardio-respirator. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic. Pe 19 aprilie, Mioara Roman ar fi împinit vârsta de 84 de ani.

Mioara Roman suferea de mai multe afecțiuni. În luna octombrie a anului 2023, mama Oanei Roman a fost operată și părea că se recuperează. Fiica acesteia a postat recent o imagine cu mama sa, unde se observa că slăbise foarte mult. Totuși, Oana Roman a ținut atunci să menționeze că starea de sănătate a acesteia este din ce în ce mai bună, scrie observatornews.ro.