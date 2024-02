A murit Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman s-a stins la 83 de ani. Oana Roman, fiica ei, mesaj emoționant

Mioara Roman a murit la vârsta de 83 de ani. Mama Oanei Roman s-a stins din viață la căminul de bătrâni din Snagov, unde era internată de câteva luni.

Oana Roman a anunțat pe rețelele sociale trecere în neființă a mamei sale: „Drum lin în lumină mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te veghheze și să povestești tuturor acolo sus toate lucrurile minunate pe care le povesteai aici. Tot ce sunt îți datorez. Mulțumesc, mămica mea pentru tot. Te iubesc și te voi iubi mereu! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace,” este mesajul scrie de Oana Roman pe pagina de Facebook.

Mioara Roman suferea de o formă gravă de Parkinson, dar și o denegerare neuro-cognitivă. Mama Oanei Roman și-a petrecut ultimii ani din viață prin spitale și centre de recuperarare.

Pentru a avea îngrijirea necesară, fiica fostei jurnaliste de radio a decis să-și interneze mama în azil.

Oana Roman își vizita mama adesea în azil.

Mioara Roman a murit la 83 de ani

Mioara Roman era jurnalist şi profesor de limbă şi civilizaţie arabă. Mama Oanei Roman s-a despărţit de fostul premier Petre Roman în 2007, după mai mult de 30 de ani de căsnicie. Chiar și după divorț, fostul premie avea de spus cuvinte de laudă la adresa Mioarei.

Surse Observator spun că fosta soţie a lui Petre Roman a pierdut lupta cu viaţa în urma unui stop cardio-respirator. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic. Pe 19 aprilie Mioara Roman ar fi împinit vârsta de 84 de ani.

Mioara Roman suferea de mai multe afecțiuni. În luna octombrie a anului 2023 mama Oanei Roman a fost operată și părea că se recuperează. Fiica acesteia a postat recent o imagine cu mama sa, unde se observa că slăbise foarte mult. Totuși, Oana Roman a ținut atunci să menționeze că starea de sănătate a acesteia este din ce în ce mai bună, scrie observatornews.ro.

„A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus „Ai grijă că după astfel de operații mulți rămân la pat și nu își mai revin”. Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 83 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, spunea Oana Roman anul trecut, potrivit spynews.

