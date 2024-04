Ce a avertizat-o Radu Ștefan Bănică pe Violeta, după ce tânăra s-a afișat cu iubitul pe internet: „I-am zis să aibă grijă”

Radu Ștefan Bănică își ia foarte în serios rolul de frate mai mare și i-a oferit Violetei câteva sfaturi prețioase. Iată ce a avertizat-o pe fiica Andreei Marin, după ce adolescenta s-a afișat cu iubitul pe Instagram!

Radu Ștefan Bănică și Violeta au o relație foarte apropiată. Cei doi copii ai lui Ștefan Bănică nu doar că se văd des și petrec timp împreună, ba chiar tânărul actor își permite să îi dea sfaturi adolescentei, care e la început atât în viața publică, cât și din punct de vedere profesional.

Sfatul pe care i l-a dat Radu Ștefan Bănică surorii sale, Violeta: „Nu s-a lovit de ce m-am lovit eu”

Ștefan Bănică, în vârstă de 56 de ani, are trei copii: pe Radu Ștefan Bănică, din relația cu Camelia Constantinescu, pe Violeta Bănică, din căsătoria cu Andreea Marin și pe Alexandru, din mariajul cu Lavinia Pîrva. Aceștia au o relație specială, cu toate că sunt frați vitregi.

Radu Ștefan Bănică și Violeta au apărut împreună la multe evenimente mondene, au acordat interviuri și au dat dovadă că se înțeleg foarte bine și dincolo de camerele de filmat. Iar, pentru că tânărul este mai mare decât sora lui și a reușit să simtă deja gustul celebrității, își permite să îi ofere sfaturi fiicei Andreei Marin. Radu Ștefan Bănică susține că nu este ușor să fii mereu în atenția publicului și a ținut să o avertizeze pe Violeta cu privire la expunerea pe internet.

„Îi dau un sfat să fie un pic cumpătată. E la început, nu s-a lovit de ce m-am lovit eu. Să aibă grijă, că nu e o lume atât de roz. Ea e o persoană deșteaptă, tare, puternică, dar e mică. E o fată de 16 ani. Nu știu dacă realizezi la 16 ani că te vede o țară întreagă și îți monitorizează fiecare mișcare, nealegând să faci asta, în cazul ei. Eu mi-am ales un drum public, ea încă nu. Asta i-am zis, să aibă grijă, că nu e ca în filme. (...) Zilnic și m-am confruntat de mic (cu comentariile răutăcioase). Poate de-aia nici nu-l iau atât de în serios. Mă afectează, sunt om, am și eu sentimente. Dar nu mai e ce a fost.”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Unica.ro.

Fiica Andreei Marin are planuri mari de viitor și își dorește să studieze în străinătate, pe lângă pasiunea pentru voluntariat. Violeta Bănică a început să se facă remarcată prin interviurile pe care le-a acordat, inclusiv cele alături de mama ei și a ajuns să fie urmărită de zeci de mii de oameni pe rețelele de socializare.

Cum a ales Radu Ștefan Bănică actoria

Radu Ștefan Bănică mărturisea, în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu, că în copilărie nu-și dorea să devină actor, ci cântăreț. Ștefan Bănică a fost cel care l-a redirecționat către actorie.

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian zece ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu, citat de Libertatea.