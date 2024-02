Cum s-a fotografiat Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, în ziua când a împlinit 22 de ani. Ce surpriză i-a pregătit tânăra

Radu Ștefan Bănică a împlinit 22 de ani. Fiul lui Ștefan Bănică și-a făcut un tatuaj pentru a marca acest moment, iar iubita lui a venit tocmai din Londra ca să îi fie alături. Iată ipostaza tandră în care cei doi s-au fotografiat!

Radu Ștefan Bănică a împlinit pe 7 februarie 22 de ani. Cu această ocazie, tânărul artist a lansat oficial videoclipul melodiei „Vagabondul”, dar a avut parte și de două surprize deosebite, prima din partea iubitei Ioana, iar a doua din partea Violetei, sora lui vitregă. De asemenea, una dintre persoanele apropiate care l-au felicitat a fost și Andreea Marin.

Cum s-a pozat Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui

Iubita lui Radu Ștefan Bănică, Ioana Văllimărescu, a venit special din Londra în România pentru aniversarea lui, potrivit Libertatea. Pe contul personal de Instagram, ea a postat o poză cu iubitul Radu Ștefan Bănică, alături de un mesaj scurt: „La mulți ani”.

Cu ocazia împlinirii a 22 de ani, Violeta i-a transmis un mesaj fratelui ei mai mare, spunându-i că îl iubește. „La mulți ani, Ștef! Te iubesc”, a scris fiica Andreei Marin pe contul personal de Instagram. O altă persoană importantă care a ținut să-l felicite pe Radu Ștefan Bănică a fost Andreea Marin, care i-a scris un mesaj de suflet: „Dragul meu drag ! La mulți aaaaani!”, în timp ce Radu Ștefan Bănică a răspuns: „Va mulțumesc!!”.

Cum a devenit Radu Ștefan Bănică actor

Radu Ștefan Bănică a mărturisit într-o emisiune online că în copilărie el nu își dorea să devină actor, ci voia să fie cântăreț. Auzind acestea, tatăl lui a intervenit și l-a redirecționat spre actorie.

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian zece ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu, citat de Libertatea.

