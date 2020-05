Margherita de la Clejani a rupt tăcerea, în sfârșit! Ce a consumat înainte de a provoca accidentul: ”Sunt niște pastile din farmacie!”

Ioniță: ”Pe tine te întreb, cum faci?”

Margherita: ”Eu știu că sunt niște pastile din farmacie.”

Ioniță: ”Spune-mi ce?”

Margherita: ”Cevalcem” (?!?)

Ioniță: ”OK”

Răsturnare de situație în cazul Margheritei de la Clejani. Cu cine se afla în mașină în momentul în care a provocat accidentul rutier

Margherita de la Clejani, show după ieșirea de la audieri

Imediat după ce a ieșit de la audieri, Margherita a oferit un adevărat show, ea răspunzând fără noimă întrebărilor puse de jurnaliști.

“Toate bune și frumoase… Ce teste să se facă? Alcool test nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita de la Clejani, imediat după ce a ieșit din sediul poliției.