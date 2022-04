Dezvăluiri din culisele relației dintre Irinel Columbeanu și Romanița Iovan. Ce s-a întâmplat între ei, de fapt, timp de 10 ani

Cei doi au format un cuplu în perioada 1986 - 1996, pe vremea când ambii foștii parteneri erau la început de drum și niciunul nu învârtea bani sau averi fabuloase, potrivit Libertatea.

În urmă cu 30 de ani, cei doi au format un cuplu despre care circulau diverse zvonuri, cum că fostul milionar de la Izvorani ar fi cel care îi susține financiar afacerea Romaniței și că tot el o ajută cu cariera sa în modă.

Romanița Iovan, despre începuturile lui Irinel Columbeanu: "Pe vremea aceea conducea un Olcit iar eu mi-am garantat afacerea cu imobilele părinților mei"

După ce povestea lor de iubire s-a încheiat, cei doi au păstrat o relație de prietenie care durează și astăzi. Ba chiar Irinel Columbeanu a invitat-o la lansarea volumelor sale.

Potrivit sursei citate, Romanița Iovan infirmă acum faptul că aceasta a fost usuținută de fostul milionar, care, pe vremea aceea era la început de drum, ca și ea, de altfel.

Aceasta a spus și partea ei de poveste și a menționat că pe vremea aceea era foarte important pentru fiecare dintre ei să se focuseze pe afacerea proprie.

Aceasta a mai povestit că, la vremea respectivă, Irinel Columbeanu locuia într-un apartament închiriat și conducea o mașină Olcit.

Le e simplu să eticheteze o persoană, și mai ales că acea persoană este matură și ar avea cu ce să combată o prostie.

Irinel pe vremea aceea era la început de drum, avea un Oltcit, trăia într-o casă de ICRAL, nu învârtea averi.

Într-adevăr, relația noastră a fost foarte frumoasă și am rămas prieteni 33 de ani și prietenia continuă, ceea ce mi se pare extraordinar, a precizat Romanița Iovan, potrivit sursei menționată.

Pe de altă parte, Romanița Iovan a precizat că atunci când ea a început să construiască, cei doi deja nu mia formau un cuplu.

Importurile de papucei, prima afacere a Romaniței a fost cu espadrile aduse din China, le-am garantat cu imobilele alor mei, el nu s-a amestecat în businessul meu.

Atunci când eu construiam, noi nu mai eram de mult împreună. Ca să nu mai zic că am fost înaintea lui în domeniul imobiliar. El a cumpărat în Piața Victoriei, dar eu am construit de la zero, a conchis artista.

