Romanița Iovan vorbește dur și fără perdea despre cei pe care îi consideră vinovați de moartea soțului ei, pilotul Adrian Iovan

Creatoarea de modă precizează că merge în fiecare an la locul accidentului împreună cu fiul ei, pentru comemorarea fostului soț, petrece câteva zile alături de cei care s-au implicat în salvarea celor aflați în avion și e din ce în ce mai sigură că autoritățile poartă vina, pentru că nu au acționat cu promptitudine.

De altfel, chiar și medicul care a fost în avion, care nu a avut răni fizice grave, a stat deoparte, neimplicându-se în salvarea pilotului Adrian Iovan, după cum spune creatoarea de modă, potrivit Fanatik.

Romanița Iovan: "L-au lăsat să moară de frig. Nu înțeleg de ce nu au făcut focul"

Acum opt ani, pe 20 ianuarie, un avion care efectua un zbor umanitar, pilotat de Adrian Iovan s-a prăbușit în munții Apuseni. La bordul aeronavei se aflau șapte persoane, printre care și un medic.

Cu excepția pilotului Adrian Iovan și a studentei Aura Ion, toți ceilalți pasageri au fost salvați, însă pentru cei doi, intervenția tardivă a autorităților n-a dus la altceva decât la constatarea decesului. Pe certificat este trecut "hipotermie", în cazul ambilor decedați.

”Pe certificatul de deces scrie foarte clar: hipotermie. El a murit de frig. Nu înțeleg de ce nu au făcut focul. Avionul a fost în picaj, dar Adrian l-a redresat", spune Iovan.

"Brazii retezați sunt și acum, retezați de impactul pe care l-au avut cu coada avionului. Avionul a ajuns să se prăbușească controlat, altfel nu era bordul în stomacul lui Adrian, avionul ar fi fost cu botul în pământ și ar fi avut loc o mare explozie", a mai spus ea.

Romanița Iovan este sigură că nu a fost accident și că autoritățile poartă vina

”Nu a fost accident. Eu spun că a fost aterizare forțată și lipsa de reacție a autorităților. Să se zică "accident" la ceea ce s-a întâmplat, după opt ani, nu se poate, vă spun sincer".

"Noi mergem acolo în fiecare an, am fost și acum, weekend-ul trecut. Am ajuns sus, acolo, și, ca de fiecare dată, se reia discuția despre ceea ce s-a întâmplat cu cei de acolo. Mai ales cu cei care au fost primii la locul respectiv. Iar realitatea este cruntă.

Nu a fost accident”, spune Romanița Iovan, potrivit Fanatik.

În plus, creatoarea de modă este revoltată pentru că autoritățile și unele discuții îl indică pe Iovan ca singurul vinovat, uitând că un pilot nu ia niciodată deciziile singur.

”Nu v-ați obișnuit deja, că așa e la noi, mortul este de vină?! Gândiți-vă cum au plecat ei, într-un zbor umanitar, nu e comandantul de aeronavă un zeu, Dumnezeu.

Ca să poți să pleci cu avionul sunt mai multe echipe care hotărăsc, e mecanicul, cei de la meteo. Cum să pleci tu cu un avion fără să ai acordul? Dar doar mortul e de vină”, a explicat Romanița Iovan.

Romanița Iovan, despre "manevrele" autorităților: "Ne-au mințit. Au spus că toți sunt în viață"

Totodată, creatoarea de modă a precizat că autoritățile au mințit-o că toată lumea este în viață.

”Adrian nu că mi-a fost doar soț, este tatăl copilului meu. Adică asta este esența. Iar ceea ce Albert, la aproape șapte ani, a trăit…"

"Acest copil s-a culcat cu ideea că tatăl lui este în viață, că așa ne-au păcălit autoritățile, la televizor. Până să se culce Albert se spunea că au fost găsiți și că toată lumea e în viață. S-a trezit copilul și mi-a spus așa: "Mama, vreau să îl sun pe tata”, povestește Romanița Iovan.

Potrivit aceleiași surse,în cei opt ani scurși de la tragedie nu a fost indicat niciun vinovat pentru reacția tardivă a instituțiilor statului.

În raportul făcut de autorități după 18 luni de la tragedia din Apuseni este indicată, ca și cauză a accidentului, oprirea motoarelor ca urmare a givrajului sever al carburatoarelor coroborată cu deciziile eronate ale pilotului comandant de navă, Adrian Iovan, potrivit Fanatik.

