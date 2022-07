Ce a făcut Andreea Răducan cu banii câștigați din gimnastică, după ce s-a retras. Sportiva a asigurat viitorul familiei sale

După ani buni de performanță, nu doar vitrinele Andreei Răducan s-au umplut de trofee și medalii, ci și buzunarele. Fosta gimnastă și-a rotunjit veniturile datorită participărilor sale la competițiile mondiale și a decis să investească banii câștigați de-a lungul carierei.

Andreea Răducan lucrează la Fundația Olimpică Română încă din 2006 și își dedică timpul proiectelor sportive, printre acestea numărându-se și ediția a X-a a Cupei de Gimnastică Andreea Răducan, care a fost un eveniment aniversar, potrivit Viva.ro.

Ce a făcut Andreea Răducan cu banii câștigați din gimnastică

De când s-a retras din gimnastică, fosta campioană și-a întemeiat o familie frumoasă, alături de soțul ei, Daniel Tandreu și au împreună doi copii: Amira Sophia, care în toamnă împlinește 5 ani, și Andrei Filip care în luna august va face 3 ani.

Andreea Răducan a dezvăluit, în exclusivitate pentru sursa menționată anterior, ce a făcut cu banii câștigați din gimnastică.

„Sunt o tipă destul de calculată și atentă, tocmai pentru că am muncit foarte mult pentru banii pe care i-am câștigat încă de copil. Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept – înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac – să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ceea ce am agonisit”, a povestit fosta gimnastă.

„Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot poate să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am vizitat atunci când eram gimnastă, dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele și cam asta cred că a fost, nu ceva ieșit din comun. Nu sunt genul să epatez, dar îmi doresc să am un confort din toate punctele de vedere, pe care îl consider necesar. Dacă mă gândesc la efortul depus încă de copil, cred că merit asta. Tot ceea ce am agonisit vine din efortul propriu și îmi dă o satisfacție fără doar și poate”, a mai adăugat aceasta.

Cum i s-a schimbat viața Andreei Răducan de când a devenit mamă

De-a lungul carieri sale, Andreea Răducan s-a confruntat cu multe momente grele, dar niciunul nu întrege resposabilitatea de a fi mamă. De când a adus pe lume primul ei copil, priorităție i s-au schimbat și acum viața ei se învârte în jurul familiei.

Sportiva a încercat să implementeze rigoarea cu care a crescut și în educația copiilor ei și a dezvăluit că au un program destul de clar de la care nu se abat aproape niciodată.

„Viața alături de ei este absolut minunată, este suficientă agitație, uneori chiar oboseală, dar nu există o bucurie mai mare decât îmbrățișările sincere ale copiilor atunci când vii acasă, cele cu mai multă emoție atunci când trebuie să pleci de acasă, chiar cum s-a întâmplat și acum. Mami le-a promis că nu stă mult la petrecere, eu oricum nu sunt o persoană care ies foarte des la genul acesta de evenimente, nici la altele și mă voi întoarce la ei, evident pentru somn”, a mai declarat aceasta.

„În general adormim în jur de ora 22.00, foarte rar să spunem că sunt excepții în care depășim ora aceasta. Se întâmplă dacă este weekend sau dacă suntem în vacanță. Însă avem programul nostru de seară, în care păpăm, apoi ne dăm cu cremă după ce ne spălăm, povestim”, a dezvăluit fosta gimnastă

