Ce a făcut Margot Robbie ca să primească rolul din Once Upon a Time in Hollywood. Chiar ea a recunoscut

Cel mai recent film al său este ''Once Upon a Time in Hollywood''. Dar ce a făcut Margot Robbie pentru rolul producției marca Tarantino este total inedit.

Margot Robbie s-a declarat fană a regizorului Quentin Tarantino. Pe principiul ''Ai grijă ce îți dorești că s-ar putea să primești'', Margot Robbie i-a cerut personal directorului de film să joace alături de Brad Pitt și Leonardo DiCaprio în ''Once Upon a Time in Hollywood''. Fiind convinsă că merită rolul, și-a făcut curaj și i-a trimis o scrisoare lui Tarantino, cerându-i să lucreze cu el.

Cea care o interpreta pe excentrica Harley Queen în ''Suicide Sqaud''', a dezvăluit pentru revista Vogue că, de fapt, i-a scris regizorului o scrisoare în calitate de fan.