Vedete care se mândresc cu corpurile lor și filmează scene nud fără dubluri

''Trebuie doar să o faci. Nu te poți gândi la tine, pentru că nu ești tu acea persoană. Este o descriere a altcuiva ... Din fericire, oamenilor le place asta”, a spus Leo, potrivit sheknows.com.

Penélope Cruz

Penélope Cruz a renunțat la haine în fața camerelor pe când avea doar 18 ani. În 1992, filmările pentru Jamón, Jamón veneau cu această mare provocare. Adolescenta Penélope Cruz a lăsat inhibițiile deoparte și a acceptat. Tot atunci l-a întâlnit și pe cel care avea să îi fie partener de viață, Javier Bardem.

''M-am gândit că este doar un personaj cu un anumit stil și că materialul este foarte bun. Desigur că nu îmi propuneam să filmez acele scene, dar am făcut-o. Toți m-au tratat cu respect, fiind conștienți că am doar 18 ani'', a declarat ea pentru Esquire.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson este recunoscută pentru senzualitatea sa. Formele sale perfecte și buzele cărnoase o fac să fie una dintre cele mai plăcute ochiului actrițe. Pentru filmul ''Under your Skin'', vedeta s-a lăsat descoperită în toată splendoarea, spre fericirea fanilor.

''A fost cu adevărat o provocare. Trebuie să cântărești valoarea riscului pe care ți-l asumi. Este ăsta un proiect vanitos sau face parte din călătoria de autodescoperire a pesonajului?'', a mărturisit Scarlett, conform abcnews.

Halle Berry

Halle Berry a stârnit o mulțime de fantezii în mintea bărbaților cu scena nude din ''Monster Ball'', în 2001. Scena în care face dragoste cu actorul Billy Bob Thornton debordează de sexualitate.

''Amândoi ne-am pus de acord să lăsăm inhibițiile. Am zis: 'Hai să fim una cu aceste personaje' '', a explicat Halle Berry pentru the Guardian.

Nicole Kidman

Nicole Kidman și fostul soț, Tom Cruise, au fost protagoniștii unora dintre cele mai cunoscute scene de dragoste din toate timpurile în ''Eyes Wide Shut''. Dar actrița a dezvăluit că acele scene nu aveau nicio legătură cu realitatea relației lor.

''Directorul Stanley Kubrick și-a dorit să folosească mariajul nostru ca pe o realitate. S-a folosit de scenariu ca să ne provoace, pretinzând că aia e viața noastră sexuală, dar evident că acel cuplu nu era cuplul nostru'', a precizat Nicole Kidman pentru The Hollywood Reporter.

Totuși, chimia pe care cei doi o aveau atunci, a făcut ca totul să pară cât se poate de adevărat.

Christian Bale

Christian Bale a apărut gol în filmul ''American Psycho''. Și i-a plăcut atât de tare această ipostază, încât la un moment dat a improvizat. Și aici ne referim la celebra scenă din fața oglinzii.

Kim Catrall

Kim Catrall sau ''Samantha'' din Sex and the City, a renunțat de multe ori la haine în fața camerelor și nu îi este rușine cu asta.

''Nuditatea nu a reprezentat niciodată o problemă pentru mine. În viață, da, dar în fața camerei, sunt doar un personaj. Te simți protejat, pentru că de fapt nu ești tu. Oamenii vor spune 'Te-am văzut dezbrăcată! Iar eu le răspund Nu, ai văzut-o pe Sam dezbrăcată. Nu m-ai văzut pe mine' '', a spus Kim Catrall la AOL Build.

Liv Tyler

Liv Tyler, frumoasa elfă din seria celebrelor filme ''Lord of The Rings'', și-a arătat formele în drama ''The Leftovers''. Alături de colegul său Chris Zylka, a filmat o scenă extrem de fierbinte, pe care cei doi o cataloghează doar una dintre cerințele impuse de scenariu. Așadar, niciunul dintre ei nu s-a implicat emoțional.

''A servit doar ca scop al scenariului. Eram doar două personaje, cei rămași (The Leftovers)'', a mărturisit Zylka pentru Decider.

Emilia Clarke

Emilia Clarke pune decizia ei de a filma nud exclusiv pe seama profesionalității. Actrița recunoaște că nu a fost deloc o misiune ușoară pentru ea să își arate trupul în serialul ''Game of Thrones''.

''Nu mai făcusem niciodată asta și, dintr-o dată, eram complet dezbrăcată, cu toți acești oameni care mă priveau și nu știam ce să fac. Nu știam ce așteptări au de la mine'', a spus Emilia Clarke.