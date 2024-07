Ce a spus Bianca Drăgușanu după ce s-a trezit cu mascații la ușă. Ce le-a declarat procurorilor și cum a apărut în online apoi

Bianca Drăguşanu s-a trezit cu mascaţii la uşă pe 18 iulie, fiind suspectă, alături de un fost poliţist local, de evaziune fiscală. Fosta asistentă TV susţine că nu era partener în afacere.

Bianca Drăgușanu a fost suspectată că ar fi vândut haine şi blănuri importate din Turcia drept unele de lux, fără să plătească taxe.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au oferit precizări în acest caz, pe 19 iulie:

„În urma punerii în aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliară au fost identificate și ridicate înscrisuri, un laptop, 3 telefoane mobile, precum și peste 700 de articole vestimentare, în valoare totală de aproximativ 600.000 de lei”

„S-a reținut că, în perioada 25.01.2018 – 25.01.2024, în calitate de administratori de fapt și de drept ai unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, au omis să evidențieze în declarațiile fiscale ale societății venituri realizate în perioada 13.12.2017 – 31.12.2023, în cuantum de 2.354.752 lei, obținute în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 331.509 lei”.

Cum se apără Bianca Drăgușanu, acuzată de evaziune fiscală

Anchetatorilor, Bianca Drăguşanu le-a spus că nu este asociat în afacere. "Am fost doar imaginea acestei societăţi şi n-am nicio implicare în desfăşurarea activităţii acesteia. N-am avut niciodată acces la conturi. În afară de imagine, poze şi promovare, n-am făcut altceva. Eu am fost imaginea acestei firme timp de un an de zile. Dar de unde să ştiu că în afară de poze nu am făcut nimic", a declarat Bianca Drăguşanu.

"Nu a fost implicată în administrarea socieţăţii în niciun fel, prim urmare nu poate fi acuzată de o astfel de infracţiune. Noi aşa am înţeles de la poliţie, că ar fi suspectă", a declarat Lucian Catrinoiu, avocat.

Bianca Drăgușanu nu a făcut declarații în online despre acest caz și a publicat imagini de la sală.

Afacerea era bine pusă la punct. Hainele se vindeau cu zeci de mii de lei. Blănurile, paltoanele și gecile de lux aduse din Turcia ajungeau şi ajungeau într-un butic din incinta acestui boutique din incinta acestuicomplex privat din Sectorul 4 al Capitalei. Aici erau expuse, insa cei care voiau sa cumpere un obiect vestimentar trebuiau sa o facă doar online, pe site-ul magazinului.

Firma era administrată de fostul poliţist local şi de soţia lui. Chiar în declaraţia lui de avere a declarat că are câştiguri de 40.000 de lei din haine de lux. Asta deşi ultimele registre ale firmei arată profit zero. Anchetatorii estimează că prejudiciul adus statului este de 332.000 de lei, potrivit observatornews.ro