Ce spune Alex Bodi după ce a petrecut 2 seri la rând alături de Bianca Drăgușanu, deși au divorțat în urmă cu 4 ani

Alex Bodi recunoaște motivul pentru care s-a întâlnit cu Bianca Drăgușanu, imediat după ce a rupt logodna cu Ema Uta. Iată ce spune omul de afaceri despre relația cu Bianca!

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au fost surprinși două seri la rând împreună, iar zvonurile despre o posibilă împăcare au început să apară imediat, mai ales că cei doi au ieșit destul de recent din relațiile pe care le-au avut.

Inițial, foștii soți au fost văzuți în cadrul unui restaurant, iar în seara imediat următoare aceștia au participat la un eveniment, unde s-au întâlnit din nou.

Iată ce spune omul de afaceri despre relația pe care o are acum cu Bianca Drăgușanu, la 4 ani distanță de la divorț!

Ce spune Alex Bodi după ce a petrecut 2 seri la rând alături de Bianca Drăgușanu

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au avut o relație plină de peripeții, de-a lungul timpului despărțindu-se și împăcându-se de nenumărate ori.

Deși cei doi au ajuns și în fața altarului, din cauza neînțelegerilor au decis să divorțeze în urmă cu 4 ani.

Între timp cei doi și-au făcut alte relații în care au părut mai fericiți ca niciodată, dar care între timp, de asemenea, au ajuns la final destul de recent.

În timp ce Bianca Drăgușanu a avut o relație cu Gabi Bădălău, Alex Bodi a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Ema Uta.

Uimirea cea mare a fost în momentul în care cei doi au petrecut două seri la rând, mai ales că Bianca a încheiat relația cu Gabi Bădălău, care, deja este într-o altă relație cu o rusoaică sexy.

De asemenea, faptul că Alex Bodi a rupt logodna cu Ema Uta la doar 3 luni de la cererea în căsătorie și s-a afișat alături de Bianca a trezit multe suspiciuni în rândul internauților.

Cu toate acestea, omul de afaceri a rupt tăcerea, clarificând ce se întâmplă de fapt între el și Bianca Drăgușanu!

„Da, nu mai suntem împreună (n.r. el și fosta sa logodnică), dar de ceva timp. (..) Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei”, a mărturisit Alex Bodi, potrivit Actualitate.net făcând referire la prima seară de la restaurant în care s-au văzut.

În cea de a doua seară, cei doi s-au revăzut în cadrul unui eveniment, unde au fost invitate și alte vedete din showbiz-ul românesc, precum Connect-R, Tzancă Uraganu și Louis Gabriel, dar și Bodgan de la Ploiești și Cristina Pucean, care au fost nași de botez.

Cei doi s-au dat de gol chiar în mediul online, acolo unde Bianca a postat un InstaStory cu un moment artistic din localul pe care și fostul ei soț îl postase cu puține minute în urmă.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre o posibilă viitoare relație

„Eu sunt o femeie foarte complicată și de puține ori în viața mea m-am răzbunat, dar eu sunt atentă la detalii și mereu detaliile au făcut diferența. Nu știu dacă aș putea să spun că mă aștept la un bărbat în viața mea să vină cu un bagaj, îmi doresc un bărbat fără bagaje. Fiecare venim cu o poveste în spate, îmi doresc un bărbat fără bagaje, am eu destule pentru el” a mărtusit Bianca pentru Spynews.ro.

