Ce a spus Pepe despre darul de la nunta sa cu Yasmine. Artistul a povestit ce s-a întâmplat la eveniment

Pepe a vobit despre nunta sa, care a fost una la superlativ din toate punctele de vedere. Artistul a spus că nu și-a dorit o nuntă pentru bani, ci pentru a sărbători iubirea care îl leagă de soția lui, dar și aniversarea fiului lor.

Pepe a fost invitat la Antena Stars, unde a dat detalii despre nunta sa cu Yasmine Ody. Declarațiile au venit la 2 săptămâni de la eveniment, când lucrurile s-au liniștit pentru artist și viața și-a reluat făgașul normal. Pepe a fost extraordinar de mulțumit de petrecerea care a încununat familia pe care și-a format-o alături de Yasmine. Nunta nu a fost una cu dar, a spus artistul.

Pepe a mărturisit că a evitat absolut orice amănunt care i-ar fi putut stresa pe el și pe soția sa în ziua cea mare. Fiind artist care merge la evenimente, Pepe a știut că valsul mirilor ar putea fi un element de stres, așa că el și soția sa nu au pregătit nicio corefrafie.

„Am fugit de tot ce ne stresa. Știam de la început ce ne-ar putea stresaa. Ne-ar fi stresat, probabil, valsul mirilor să stăm să repetăm. Eu cânt piesa Iubesc și văd mirii cât sunt de stresați când dansează. Ne-ar fi stresat tot, dacă ar fi să o luăm așa, dar acum cred că trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere, că am știut ce vreau. La capitolul program artistic am spus ăștia sunt colegii mei și am încredere. Am avut un desfășurător la capitolul scenă, muzică.

La nuntă invitații au putut gusta de la fructe de mare, la vită argentiniană, pizza și shaorma. „Au mâncat oamenii chiar când le-a fost foame, nu când era ora de masă.

Pepe, declarații despre nunta sa. Cum a fost evenimentul

„Eu am venit cu ideea că am vrut să fie cu bufet și poate vrea cineva să mănânce vită argentiniană, poate vrea să mănânce pizza și mi-a zis cum să mănânce lumea pizza? Shaorma la 03.00 dimineața pentru că mulți pleacă de la evenimente și se duc pe la colț și am zis să le avem pe toate. A fost un shaormar, cu tot ce trebuie. Au fost și fructe de mare, dar nu toate odată. Cumva, a fost moment de început. Doar aperitivul a fost adus la masă”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

Andrei Ștefănescu, care a fost invitat la nuntă, a spus că Pepe i-a evitat pe cei care au venit să-I ofere plicuri cu bani: „Fugea pe acolo de cei care veneau cu plicuri”. Totuși, mulți invitați au lăsat plicurile pe mese.

„Nu a fost cu dar. Am găsit din partea multora plicurile și le mulțumesc mult. Am avut ambiția și am reușit ca în momentul în care am ajuns la evneiment să-m las telefonul în mașină. Am vrut să nu mai am niciun ban la mine, n-am mai avut nimic de plată”, a spus Pepe.