Teodora Nedelcu este fosta iubită a lui Spike. Aceasta a scos la iveală detalii inedite despre relația artistului cu fosta soție a lui Cătălin Bordea.

Spike și Livia Eftimie nu își mai ascund relația de ceva timp. Ba mai mult, Livia a găsit curajul de a vorbi despre viața alături de Cătălin Bordea.

Declarațiile sale au fost însă rapid contrazise atât de prietenii și apropiații juratului iUmor, cât și de fosta iubită a lui Spike.

Ce acuzații aduce fosta iubită a lui Spike. Artistul ar fi părăsit-o pentru Livia Eftimie: „Nu am zis nimic până acum pentru că...”

Livia Eftimie a făcut primele declarații în legătură cu relația cu juratul iUmor și divorțul de acesta. Declarațiile sale nu au rămas fără ecou. Reacțiile au început să apară imediat ce postările Liviei au ajuns în mediul online.

Printre cei care ”au pus-o la punct” s-au numărat Nelu Cortea, Radu Bucălae, Ioana state, dar și Teodora Nedelcu.

„Nu prea urmăresc subiectul pentru că am foarte multă treabă. Am niște prieteni foarte buni, care au fost prietenii noștri. Dacă au spus ceva, înseamnă că s-au simțit <<lezați>> de ceva anume”, a declarat Cătălin Bordea, potrivit SpyNews.

Teodora Nedelcu, tânăra care a uimit audiența la iUmor sezonul 16, este fosta iubită a lui Spike. Din spusele acesteia, era buă prietenă cu Livia, însă lucrurile au luat o întorsătură cu totul neașteptată.

După postările Liviei Eftimie în online în care relata o viață de coșmar alături de Cătălin Bordea, dar și abandonul din partea prietenilor, Teodora a dat cărțile pe față, spunând chiar că relația dintre ea și Spike s-a destrămat din cauza Liviei.

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură.

După o prietenie închegată,

Cu conversații de dimineața până seara, cu ieșiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineaț, apoi, brusc, ai tăiat tot.

<<E de la mine>> mi-ai spus.

Era ziua când ți-am spus că am început să mă văd cu Paul ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat și pe actualul tău iubit: <<Ce se întâmplă, de ce nu mai vorbește Livia cu mine?>> <<Păi nu mai vorbește că e prietenă cu Simona și nu-i convine că te vezi acum cu mine.>>

Am crezut. Era plauzibil, doar erați prietene super bune.

Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023; tu știi dela cine știam eu că urmează să divorțezi?? De la Paul. Știi când? În februarie 2023.

Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023, dar voi vă făcuserăți toate planurile în mai 2023, la Beach, please! De unde știu? De la actualul tău iubit, care amers să cânte acolo și a zis că se întoarce în seara aia și s-a întors după patru zile și tu la fel, cu propunerea de divorț în mână. Iar el a zis că nu ne mai putem vedea.

De ce? Pentru că urma să lupte pentru iubirea vieții lui??? Cine era?? Urma să aflu două săptămâni mai târziu și cu toate astea ți-am scris în august să îți spun că vreau să fim prietene din nou și mi-ai povestit că nu mai poți cu singurătatea și am zis că sunt acolo pentru tine, deși nu erai singură.

Nu voiam să cred că ai fi în stare de asta pentru Simona, mă așteptam să îți pese măcar de ea, nu de mine, în general oamenilor nu le pasă de mine.

Nu am zs nimic până acum pentru că, deși ai făcut un r***t atât de mare, fuseseră anii ăia buni de prietenie, dar nu mai e cazul.

Cum te aștepți, Livia, să te sun să ieșim la cafea după ce ai făcut asta??!! Ce vrei să vorbim, Livia, la cafea, despre cum gestionam eu certurile cu el?? Hai puțin printre pământeni și gândește rațional. Cum!??”, a fost mesajul postat de Teodora pe contul său de Instagram, potrivit unei surse.