Finala iUmor, sezon 15, 30 decembrie. Teodora Nedelcu i-a cucerit pe jurați cu un moment de comedie neagră: „Mă distrez de mor”

Teodora Nedelcu a vanit în Finala iUmor cu un moment de umor macabru, reușind să aducă hohote de râs la masa juriului. Numită și cea mai "acră" concurentă de la iUmor, Teodora Nedelcu a avut o revenire în foță.

Chiar înainte de a vedea momentul Teodorei Nedelcu, jurații au spus că se numără printre favoriții Finalei sezonului 15. În audiții Teodora Nedelcu a ajuns întâmplător. În timp ce se afla în platoul iUmor, Cătălin Bordea a provocat-o să concureze și așa a ajuns în Finală. Nu este prima Finală la care participă Teodora Nedelcu.

În septembrie s-a făcut un an de la moartea bunicii sale, iar Teodora Nedelcu a prezentat cu ironie și umor tradițiile de la parastas.

Ce a făcut Teodora Nedelcu în Finala sezonului 15 iUmor

Teodora Nedelcu i-a încântat pe toți cu momentul ei de stand-up.

„A fost un an greu pentru familia noastră. A fost un an în care am purtat doliu, am plâns-o, i-am făcut parastas, a venit momentul să o uităm cu toții. Vorbeau oamenii la parastas, a zis cineva <<Lasă, că bunica nu mai este printre voi, dar s-a dus acolo Sus să spună povești Îngerilor >>. Dar cu ce au greșit ăia? Bă, au murit oameni interesanți, au murit președinți, actori, cântăreți, oameni care au ce povesti! VIne bunica mea din comuna Borcea, județul Călărași să povestească cum se ducea la sapă la porumb. Să se întâlnească cu Freddie Mercury pe acolo să să-i spună: <<E, eu am avut viață grea! Într-un an mi-a murit porcul de Crăciun>>”, și-a început momentul Teodora Nedelcu.

„După înmormântare a început concursul de cine a visat-o cel mai des și ce a mai cerut. Eu așa mi-am modernizat garsoniera. La două zile sunam acasă: <<Am visat-o pe bunica. Zicea că n-are unde să-și șină hainele>>. Șifonier cu 4 uși.<< Am visat-o pe bunica, zicea că nu are cu ce să-și calce baticu>>l. Stație de călcat. M-am dus la tata și i-am zis: <<Bă, am visat-o pe mă-ta, cam tremura de frig. Zicea ceva de o centrală >>”, a mai spus Teodora Nedelcu în Finala sezonului 15 iUmor.

Teodora Nedelcu și-a declarat suținerea pentru alt coleg în Finala sezonului 15 iUmor. Ce s-a întâmplat la juriare

După ce și-a încheiat numărul, Teodora Nedelcu și-a anunțat susținerea pentru Florin Gheorghe.

„Nu știu dacă vă mai amintiți, dar când Bordea m-a aruncat atunci în preselecții pe scenă, mi-a zis că dacă nu câștig o să mă ia cu el în turneu. Acum eu merg cu el și cu Cortea în turneu și trebuie să fac în așa fel încât să nu câștig, pentru că dacă câștig el n-o să mă mai ia. Și pentru mine e important să merg cu ei doi în acest turneu. Ideea e că eu îmi voi da toată susținerea pentru Florin care a fost aici și a distrus efectiv. Eu o să-l votez pe Florin! Toată lumea să-l voteze pe Florin”, a spus Teodora Nedelcu.

Teodora Nedelcu a primit 4 like-uri din partea juraților, fapt care a calificat-o la votul publicului.

Cosmin Natanticu: Vorbești despre niște lucruri macabre, dar cu o bucurie și cu un umor extraordinare. Mă distrez de mor. Abia aștept să-i faceți parastasul de 7 ani și să vii aici să povestești

Cheloo: Mie îmi place foarte tare panglica de doliu.

Delia: Ești foarte talentată, ești făcută pentru asta și îți țin pumnii să se întâmple orice îți dorești tu!

Cătălin Bordea: Cuvântul e ținut. Mergi cu noi în turneu. Funcționează absolut fantastic ce faci. Ai evoluat foarte mult! Eu o să votez numărul și pe tine. Apoi tu iei decizia ce faci mai departe.

Cum se votează în Finala iUmor de pe 30 decembrie 2023

Dintre zeci de concurenți veniți la audițiile sezonului 15 iUmor, în marea finală a show-ului de umor au ajuns 10 dintre ei: Filippo Spreafico, Florin Gheorghe, Izabela și Andrada, Iasmina Ciocan, Ioana Stroe, Karla Mariah Petre, Răzvan Vișoiu, Ștefan Ene, Teodora Nedelcu și Varză.

Pentru a putea intra la votul publicului finaliștii trebuie să primească câte un like de la Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și Cheloo.

Deși finala iUmor este una înregistrată, votul telespectatorilor se va face live după ce Emi și Cuza vor anunța „START VOT!”.

Astfel, publicul telespectator va putea alege marele câștigător al sezonului 15, dar și al premiului în valoare de 20.000 de Euro, prin SMS la 1313.

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a încheiat sezonul 15, care i-a adus în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu au căutat cel mai amuzant concurent al acestui sezon.