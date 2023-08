Ce au decis judecătorii cu privire la fiicele Alinei Sorescu. La ce cine vor sta micuțele și ce a declarat cântăreața

Alina Sorescu a făcut un anunț mult așteptat cu privire la locuința fetițelor sale și cum vor împărți cei doi părinți custodia. Iată ce a scris cântăreața despre acest aspect!

„În plan personal nu îmi pot face planuri pe termen lung, având în vedere că încă depindem de procese și hotărâri judecătorești. În plan profesional, lansez, în această perioadă, o melodie nouă solo: <<Schimb de zâmbete>>, cu un videoclip superb. Voi lansa și cu picii un videoclip nou, special pentru Ziua Copilului. De asemenea, am onoarea ca pe 27 mai să fiu invitata lui Al Bano în concertul său aniversar simfonic de 80 de ani, de la Sala Palatului. Iar de 1 Iunie aștept toți copiii, părinții și bunicii într-un spectacol plin culoare și veselie la Arenele Romane. Așa că am multe planuri care mă încarcă cu putere și energie să merg mai departe.”, a mai declarat Alina Sorescu pentru sursa citată mai sus.

„Da, am călătorit mult încă de mică, mai ales prin prisma activității mele, dar nu mă văd locuind în altă parte decât în țara mea. Sunt foarte legată de cei apropiați mie. Am o familie extinsă foarte unită, un public care mă știe de copil, amintiri… Nu aș vrea să plec nicăieri.”, a spus Alina Sorescu pentru Viva .

