Ce avere a lăsat în urma lui Petrică Mîțu Stoian. Care era onorariul său pentru o cântare

Vestea că Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață a căzut ca un trăsnet peste toată lumea, în special pentru fanii muzicii populare. Artistul a reușit să-și facă un nume în lumea muzicală și s-a făcut rapid îndrăgit de toți românii.

Ce onorariu cerea Petrică Mîțu Stoian pentru o cântare. Artistul a reușit să strângă o mică avere

Iată că, artistul a reușit să-și creeze un nume cu putere în lumea muzicii populare românești. Petrică Mîțu Stoian s-a nascut la data de 18 septembrie 1960, in Izverna - Plaiul Closanilor, Mehedinti. Acesta a mai avut rude cu talent muzical, el fiind nepotul renumitei interprete de muzica populara, Domnica Trop. Și-a dori să continu pe același fdrum artisitc al folclorului autentic mehedințean.

Artistul și-a făcut debutul la o emisiune tv, iar imediat după, cariera sa a luat amploare, ajungând să fie chemat să cânte la diverse festivaluri de muzică populară din toată țara.

Din anul 1995, Petrica Mîțu Stoian s-a angajat al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului din Târgu Jiu”. Melodiile sale au reușit să ajungă la inimile tuturor românilor și încă sunt ascultate în casele oamenilor, dat fiind faptul că este încă foarte apreciat de țara noastră.

Multele albume pe care el le-a lansat de-a lungul timpului, dar și aparițiile sale la tv și în diverse evenimente mondene și artistice i-au adus faima și implicit numărul de evenimente la care a fost chemat să cânte a crescut.

Onorariul pentru care Petrică Mîțu Stoian cânta la evenimente ajungea la 1.100 de euro pentru o cântare, potrivit cancan.ro. Iată că, atunci când el nu avea evenimente, se ocupa de afacerea în agricultură pe care o avea în Mehedinți alături de una dintre nepoatele sale. Aceștia cultivau căpșuni: ”Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: «Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit». Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, spunea Petrică Mîțu Stoian, potrvit sursei citate mai sus.

Averea agonisită de artist se va duce la nepoții săi, deoarece el nu a avut copii. Chiar dacă a avut o căsnicie de 16 ani cu soția sa, din rodul iubirii lor nu a apărut niciun copil, însă el nu era trist cu privire la acest aspect.

„Eu le-am cam făcut pe toate. Dar dacă s-a întâmplat să n-am un urmaş, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmaşi. Asta nu este un capăt de ţară. Am destui nepoţi care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, mă iubeşte şi mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere!”, mai spunea artistul în urmă cu ceva timp.

Motivul pentru care Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață

Se pare că moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă. A decedat în urma unui şoc septic. A fost resusicitat, dar organismul său nu a mai rezistat”, a declarat Cosmin Librimir, directorul medical al Spitalului de Urgenţă Reşiţa la postul citat.

Petrică Mițu Stoian ar fi luat tratament fără recomandarea medicului, lucruri care a dus la decesul lui.

