Ultima imagine cu Petrică Mîțu Stoian. Artistul a murit la câteva zile după ce a filmat Revelionul în platoul Acces Direct

Mirela Vaida a postat un mesaj în care îți arăta durerea și surprinderea că Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață. Cu doar câteva zile înainte de tragicul eveniment, cei doi s-au distrat împreună la filmarea ediției de Revelion de la Acces Direct.

Ba mai mult, la câteva ore după încetarea filmărilor și după ce s-a despărțit de colegii de breaslă, artistul a acuzat stare de rău și a fost preluat de salvare.

Ultima imagine cu Petrică Mîțu Stoian înainte să moară

”Dumnezeule!! Nu îmi vine să cred!! Tocmai am terminat spectacolul și, când am ieșit din scenă, am aflat cumplita veste: Petrică Matu Stoian a murit! Sunt înmărmurită. Sunt șocată! Această fotografie este făcută de mine în urmă cu 3 zile, când am filmat ediția de Revelion din platoul @acces_directoficial ‼️ Nu am cuvinte...

Citește și: Ultimele clipe din viața lui Petrică Mîțu Stoian. Constantin Enceanu a povestit ce s-a întâmplat cu artistul

Nu există emisiuni speciale de Sărbători la care Mîțu Stoian să nu fi fost chemat! Era nemaipomenit, cu pofta lui de viață, cu graiul și portul lui din Izverna, de care era atât de mândru... Maestre, noi avem multe filmări zilele acestea și tu trebuie să fii acolo!! Nu putem concepe că nu mai ești! Tu umpli tot cu cântecele tale, cu glumele tale... este incredibil!! Dumnezeu să te ierte, Mîțule!! 🌑🙏🙏😔😔”, a scris Mirela Vaida pe contul său de Instagram.

Cauza morții lui Petrică Mîțu Stoian

În ultimele clipe de viață, Petrică Mîțu Stoian era speriat, mai ales că în jurul său se perindau mulți specialiști, a povestit managerul Spitalului din Reșița, acolo unde era artistul era internat.

Se pare că moartea lui Petrică Mîțu Stoian a fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

„A venit la clinică să facă terapie hiperbară post-COVID. A dezvoltat o bronhopneuomonie care a fost mult mai amplă. A decedat în urma unui şoc septic. A fost resusicitat, dar organismul său nu a mai rezistat”, a declarat directorul medical al Spitalului de Urgenţă Reşiţa la România TV.

Petrică Mițu Stoian ar fi luat tratament fără recomandarea medicului, lucru care a dus la decesul lui. El a fost preluat de salvare la doar câteva ore după ce a participat la filmarea ediției de Revelion de la Acces Direct.

Tu alegi la ce momente din iUmor te uiți! Vezi ce-i place Deliei, la ce râde Cheloo și ce-l amuză pe Bendeac? PLAY ▶