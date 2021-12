Ce avere are Victor Socaciu și cine sunt moștenitorii. Artistul avea trei copii și nu mai ținea legătura cu fiul său

Victor Socaciu s-a stins din viață la 68 de ani și a lăsat în urma sa o comoară muzicală, dar și trei copii. Artistul de muzică folk a fost căsătorit de patru ori și de trei ori a divorțat. Prima soție a fost Doina, de care s-a despărțit și s-a însurat cu actrița Cornelia Pavlovici.

12 ani a durat mariajul lor. Următoarea soție a fost Marina Almășan, pe care a cunoscut-o pe vremea când aceasta era studentă. În 1990, ei s-au reîntâlnit și câțiva ani mai târziu și-au dat o șansă. La vremea respectivă, cei doi erau căsătoriți, însă au divorțat pentru a fi împreună.

16 ani mai târziu, Victor Socaciu și Marina Almășan și-au spus ”adio”. Separarea lor a avut loc în 2012, cu patru ani înainte ca artistul să se căsătorească cu Brândușa Simion, cea cu care colabora și pe plan profesional.

Câți copii are Victor Socaciu

Cu prima soție, Victor Socaciu are o fiică. Iulia are 40 de ani și este fiica Doinei. De asemenea, artistul a mai devenit tatăl unei fete, Alessia Ana-Maria, care are acum 33 de ani.

Cu Marina Almășan, Victor Socaciu are un băiat, în vârstă de 23 de ani. Victor nu a avut o relație foarte apropiată cu tatăl său, în ultimii ani de viață ai artistului. Se pare că cei doi s-au îndepărtat din cauza Brândușei Simion, spune Marina Almășan.

”Drum lin spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea. 😢 Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să-ți poarte numele. Și, dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viață, alături de mine, de aici, de pe pământ… Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, candva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit”, a scris Marina Almășan pe Facebook.

Ce avere a avut Victor Socaciu

Victor Socaciu și-a petrecut cinci decenii pe scenă. Cu toate că a scrie nenumărate cântece, a bifat multe apariții TV și a susținut concerte, statul nu i-a recunoscut niciodată întreaga activitate ca muzician.

El a rămas cu o pensie de 1.700 lei și, din 2017, a deschis o firmă al cărui obiect principal era declarat ”activități de creație artistică și interpretare”. La început, firma lui Victor Socaciu a avut profit, scrie Click, și nici în prezent nu ar avea datorii.

În declarația sa de avere, care datează tot din 2017, artistul nota că deține trei terenuri și două case, una la Cornu și alta în Eforie.

Pe lângă pensia de 1.700 de lei, Victor Socaciu încasa și drepturile de autor, care s-ar ridica la 16.900 de lei, dar și o indemnizație de revoluționar de 3500 de lei anual.

Artistul a declarat în urmă cu ceva timp că indemnizația i-a fost anulată, pe motiv că era considerată pensie specială.

Deocamdată nu se știe dacă bunurile artistului vor rămâne la actuala soție sau vor fi împărțite celor trei copii.

