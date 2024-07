Ce avere avea Andrei Versace, de fapt. Realitatea din spatele luxului și opulenței cu care se afișa

Moartea celebrului influencer a scos la iveală detalii pe care puțini le știau despre cel supranumit „Regele fițelor”. Iată ce avere și ce afaceri ar fi avut Andrei Versace!

Andrei Versace, pe numele său real Andrei Pârvan, a fost găsit fără suflare într-un bloc din sectorul 1 al Capitalei, unde locuia singur. Decesul său i-a luat prin surprindere pe mulți, deoarece era o persoană extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde se lăuda cu mașini scumpe și teancuri de bani.

Adevărul despre averea deținută de Andrei Versace

Andrei Versace locuia într-un complex de lux din sectorul 1 al Bucureștiului, iar moartea sa a fost semnalată de paznicul clădirii, după ce a simțit un miros înțepător venind din apartamentul acestuia, potrivit informațiilor observatornews.ro.

De-a lungul timpului, Andrei Versace a reușit să capteze atenția publicului larg. Tânărul era foarte bine cunoscut pentru aroganțele sale și nu se sfia să se afișeze cu teancurile de bani pe care le-ar fi deținut.

Potrivit Antena 3 CNN, citat de Spynews, influencerul era băiat de bani gata și era susținut financiar de mama sa. Andrei Versace moștenise o sumă de bani, dar deținea și afaceri în domeniul imobiliarelor.

Potrivit Fanatik, realitatea este că tatăl influencerului, pe numele său Ion Pârvan, are o afacere implicată în construcția de blocuri. El a avut un teren în Dorobanți, iar în urma acestui demers a rămas cu un spațiu la parter și cu un apartament la etaj.

Andrei Versace, sau „Regele fiţelor”, așa cum mai era supranumit, a reușit să își câștige acest statut și prin petrecerile pe lux pe care obișnuia să le organizeze. În buletin îl chema Andrei Parvân, dar pentru că declarase că iubește luxul și hainele scumpe, i s-a spus „Versace”.

Andrei Versace a locuit într-un apartament de jumătate de milion de euro

În cadrul unei emisiuni difuzate pe Antena Stars, Andrei Versace și-a prezentat locuința, un apartament cu foarte multe camere care la acea vreme, spunea aceata, valora jumătate de milion de euro.

„Este un apartament cu foarte multe camere. E proprietate personală clădirea. Am mai multe terase. E un apartament de 600 000 de euro, pe Dorobanţi. Am o privelişte frumoasă aici sus! Apartamentul de la ultimul etaj este al meu (...) Într-adevăr, am o relaţie, sunt cu o fată, suntem la început, ne înţelegem bine şi sper să nu ne dezamăgim unul pe altul. Este vorba de o brunetă”, spunea, în urmă cu mai mulți ani, Andrei Versace la Antena Stars, citat de Spynews.