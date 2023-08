Ce bolid de lux conduce Irina Columbeanu. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a luat permisul de conducere la 16 ani

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor cu Irinel Columbeanu, conduce o mașină de lux la doar 16 ani. Adolescenta și-a luat carnetul de conducere imediat ce legea i-a permis acest lucru în Statele Unite ale Americii.

Irinel Columbeanu este un tată mândră și împlinit. Irina Columbeanu duce o viață de lux în Statele Unite ale Americii alături de mama ei și Mr. Pink, partenerul Monicăi Gabor. Deși este departe de tatăl ei, adolescenta are o relație deosebită cu el.

De asemenea, distanța a reprezentat un obstacol pentru omul de afaceri. Chiar dacă își dorea să își vadă fiica, acesta nu avea posibilitatea să călătorească până în SUA. De curând, Irinel Columbeanu a avut ocazia să își viziteze fetița după câțiva ani în care au stat departe unul de celălalt.

Citește și: Monica Gabor, imagine rară alături de fiica ei și fiul vitreg. Cât de mult a crescut Irina Columbeanu

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a mărturisit Irinel Columbeanu într-un interviu pentru Antena Stars.

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor cu Irinel Columbeanu, conduce o mașină de lux în Statele Unite ale Americii

Mr. Pink are mare grijă de fiica Monicăi Gabor. Acesta o răsfață pe Irina Columbeanu ori de câte ori are ocazia. Odată ce a împlinit vârsta de 16 ani, adolescenta a luat permisul de conducere, acest lucru fiind legal în Statele Unite ale Americii.

Astfel, bolidul pe care îl conduce fiica lui Irinel Columbeanu costă mai bine de 60.000 de dolari. Se pare că Mr. Pink a avut grijă ca fiica partenerei lui să aibă tot ceea ce își dorește. De altfel, acesta i-a achiziționat o mașină pe măsura așteptărilor, un Mercedes.

Citește și: Irina Columbeanu face bani frumoși în America. Cum a ajuns fiica lui Irinel Columbeanu să aibă zeci de mii de euro la doar 16 ani

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a mai adăugat omul de afaceri despre întâlnirea cu fiica ei, conform sursei citate mai sus.

Irinel Columbeanu i-a dat și câteva sfaturi fetei sale: „Să creadă în ceea ce ea presimte, ca să zic așa, în legătură cu opțiunile mari din viață și să le asculte întotdeauna”

Omul de afaceri a fost impresionat de evoluția Irinei Columbeanu. În plus, acesta a susținut că a rămas surprins de cât de mult a crescut fiica lui.

Șofează cu mare plăcere. Își conduce și colegele la liceu, le mai plimbă acolo cu mașina.

„Nu-i țin socoteala asupra banilor. Nu eu i-am cumpărat-o. Sunt la aeroport. Mă pregătesc de îmbarcarea spre America. Mă voi întoarce în țară peste o săptămână, pe 20 iunie”, mai spunea el, potrivit cancan.ro.