Cât de mare și frumoasă a crescut Irina Columbeanu. Monica Gabor a publicat o imagine inedită cu fiica ei în rochie albă lungă

Irina Columbeanu a arătat ravisant pe contul de socializare al mamei sale, Monica Gabor, în cadrul unui InstaStory în care adolescenta a apărut îmbrăcată într-o rochie albă, lungă. Mama ei este foarte mândră de ea și postează frecvent imagini cu ea cu fiecare ocazie pe care aceasta o prinde.

Irina Columbeanu s-a transformat într-o domnișoară foarte frumoasă. Cum arată acum

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au împreună o fiică foarte frumoasă cu care se pot mândri că deține toate calitățile necesare unei persoane de succes. De curând, aceasta a fost premiată pentru munca de succes pe care a depus-o într-un sens caritabil, iar mama ei a împărtășit cu fanii acesteia o imagine de vis cu ea.

Citește și: Irina Columbeanu, gata de podium. Cum a pregatit-o Monica Gabor pentru succes și cum arată la 15 ani

Monica Gabor și Irina Columbeanu au o relație care trece limita mamă-fiica. Cele două se înțeleg de minune, din ceea ce se poate observa din postările pe care fosta soție a lui Irinel Columbeanu le face pe rețelele de socializare, unde Irina nu lipsește.

Iată cât de mare și de frumoasă a crescut fetița:

De ce Irinel Columbeanu nu își vizitează fiica în Statele Unite ale Americii

Irina Columbeanu trăiește o viață în lux alături de mama ei și Mr. Pink în Statele Unite ale Americii, motiv pentru care Irinel Columbeanu o vede foarte rar. Adolescenta este stabilită în străinătate de mulți ani alături de Monica Gabor.

Citește și: Ce a dezvăluit Irinel Columbeanu despre filmarea indecentă “pe gaura cheii” și ce a simțit realmente pentru Monica Gabor

Întrebat despre motivul pentru care nu vrea să își viziteze fiica stabilită peste hotare, omul de afaceri a oferit un răspuns sincer și direct. Acesta consideră că nu este locul lui acolo, mai ales pentru că nu a fost invitat niciodată. De asemenea, fostul soț al Monicăi Gabor a precizat că se va gândi să facă asta pe viitor, dar momentan nu își dorește asta.

”O să vină și această variantă, probabil. Dar eu nu mă duc nicăieri nevinvitat, iar ea nu cred că are calitatea de a face invitații acolo”, a spus Irinel Columbeanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

În cadrul intreviului, omul de afaceri a dezvăluit că și-ar dori ca fiica lui să-l viziteze de Paște, însă situația este mai complicată. De asemenea, acesta a confirmat că a păstrat o relație bună de prieteni și cu fosta soția: „E foarte bine. Am vorbit, recent, despre mai multe amintiri, despre misterele Parisului, asta ca să evoc un alt festival de carte”

De curând, Irinel Columbeanu a povestit despre întâlnirea pe care a avut-o cu Mr. Pink, actualul partener al Monicăi Gabor, cu care s-a întâlnit în Statele Unite ale Americii, acolo unde fosta soție a omului de afaceri s-a mutat.

„În 2017, Pink m-a certat, întrebându-mă de ce nu sunt de acord ca Irina să stea la ei. Am lăsat-o pe ea să aleagă, mi-am ascultat vocea interioară, a precizat Irinel Columbeanu, potrvit sursei citată. În vara lui 2018 urma să plece în America și atunci m-am hotărât pe loc să o las să rămână acolo. Doar de două ori m-am întâlnit cu Mr. Pink, nu și după ce Irina s-a mutat acolo. De atunci, am mai vorbit doar la telefon. Am văzut unde stă doar vorbind cu Irina pe imagini. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat.”, a mărturisit Irinel Columbeanu, conform libertatea.ro.

The Fiery Priest, episodul 1, este disponibil în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi noul serial coreean