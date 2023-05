Ce cadou a rugat-o Josephine pe Gina Pistol să-i aducă din Londra. Prezentatoarea a plecat într-o escapadă îninte de nuntă

Gina Pistol s-a filmat în timp ce își roagă fanii să o ajute să găsească un cadou pentru Josephine. Gina Pistol și Smiley au plecat într-o escapadă în Londra, dar nu înainte de a o întreba pe fiica lor ce cadou își dorește.

Gina Pistol a întrebat-o pe Josephine ce își dorește să îi aducă din Londra, iar fetița i-a dat indicații precise mamei sale.

Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Gina Pistol, în escapada de dinainte de nuntă: „Am o mare rugăminte”

„Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește. Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra?, a spus Gina Pistol pe Instagram.

Gia Pistol și Smiley au plecat în Londra, pentru a lua o pauză de la pregătirile de nuntă.

Gina și Smiley au anunțat într-un videoclip realizat pe aceeași “bancă a mărturisirilor” pe care au spus că vor deveni părinți că se căsătoresc în luna mai 2023:

”E un moment pe care ne dorim să-l marcăm alături de prieteni și de oamenii care ne sunt altături de o grămadă de vreme în viață și care știm că se bucură pentru noi. Pentru noi e cununia religioasă și petrecerea alături de oamenii ăștia”, a mai spus cântărețul.

Cuplul vrea să aibă și o lună de miere: ”Nu o să fie o nuntă mare. Nu e un eveniment mare sau monden”.

Gina Pistol și Smiley au povestit cum a fost momentul cererii în căsătorie.

„Era într-o seară normală de familie noi 3. Pregăteam baia fiicei noastre. Spălam cada și eram cu mâinile pline de spumă. Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat să vin puțin. Am venit cu mâinile pline de spumă și am întrebat <<ce este?>>.

Mă uitam la ei, Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să zică ceva, dar nu l-am auzit. N-am auzit începutul pentru că o vedeam pe Josephine cum rodea cutia. Josephine râdea la o cutie, eu cu mâinile pline de spume, Andrei zicea ceva și l-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, este varianta Ginei de poveste.

Smiley a continuat: "Nu-mi imaginam niciodată că Gina va fi plină de spume, cu mâinile ude la propriu atunci când o voi cere în căsătorie. Am crezut că ea îmi soarbe fiecare cuvânt că m-am pregătit, adică mi-am gândit exact cum o formulez, ce zic, exact ca pe o piesă... "

Artistul a afirmat că se gândea să pregătească o cerere romantică, cu artificii, dar s-a gândit că trebuie să fie un moment al lor: ”Noi suntem doi oameni normali, care au o viață normală, mi s-a părut că cererea în căsătorie trebuie să fie normală, trebuie să fie la noi în casă, împreună cu fiica noastră, să fim toți trei în casă”.

