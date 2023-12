Ce cadou extravagant va primi fiica lui Marian Vanghelie și a Oanei Mizil de Crăciun: „Știe ce vrea, așa că Moșul o să-i aducă”

Oana Mizil, fosta parteneră a edilului Marian Vanghelie, a dezvăluit ce cadou inedit și costisitor va primi fiica lor de acest Crăciun. Iată cum își răsfață bruneta unicul copil!

Oana Mizil și Marian Vanghelie nu mai formează un cuplu. Așa că cei doi părinți își răsfrâng acum toată dragostea asupra copilului pe care îl au împreună. Și, cu siguranță, acest Crăciun va fi unul de neuitat pentru micuță, căci mama ei îi va dărui un cal în carne și oase!

Cadoul extrem de costisitor pe care îl va primi fiica lui Marian Vanghelie și a Oanei Mizil de Crăciun

Oana Mizil și Marian Vanghelie au trăit o poveste de dragoste, iar rodul relației lor este Maria, o fetiță silitoare în vârstă de opt ani.

Oana Mizil a fost cea care s-a ocupat intens de educația fetei, care a urmat cursurile celor mai bune școli din România. Rezultatele se văd, căci copila nu doar că are note bune la învățătură, dar este și foarte organizată.

Contactată de click.ro, Oana Mizil a mărturisit cât de mândră este de Maria, mai ales că fetița este atrasă de un stil de viață cât mai sănătos. Iar, de un an, fiica lui Marian Vanghelie s-a apucat și de echitație, așa că va primi de la Moșu` un cal adevărat.

„Nu am treabă cu ea (Maria – n.red.)… este foarte smart, știe ce vrea de la viață! O să vină Moș Crăciun la ea anul ăsta, pentru că a fost o fetiță cuminte. A venit și Moș Nicolae, normal! Acum de la Moș Crăciun își dorește un cal adevărat, nu unul de jucărie. Pentru că de un an de zile face echitație, îi place foarte mult, așa că Moșul o să îi aducă. Avem unde să îl ținem, normal, la centrul de echitație, unde merge. Are trei mari pasiuni Maria: echitația, înotul și tenisul. Plus că îi place foarte mult să și deseneze, este un copil foarte smart și aș putea să spun că este un fel de manager pentru mine, pentru că îmi ține evidența la treburile de zi cu zi. Știe tot!”, a spus Oana Mizil pentru click.ro, citată de Viva și Libertatea pentru femei.

Oana Mizil are doi brazi de Crăciun în casă

Oana Mizil și fiica ei se bucură din plin de perioada sărbătorilor de iarnă. Fosta soție a lui Marian Vanghelie a dezvăluit că, în acest an, au ales să împodobească doi brazi de Crăciun, unul dintre ei fiind chiar în camera fetiței.

„Am împodobit și bradul acasă – ce e drept nu a fost doar un brad, ci doi brăduți. Unul în living, pe care Maria l-a vrut să fie împodobit în alb și cu multe animăluțe în el, iar în camera ei a mai împodobit unul cu podoabe de culoare roz și globulețe în formă de dulciuri.”, a spus Oana Mizil, potrivit surselor citate mai sus.

