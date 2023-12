Cum arată fetița lui Marian Vanghelie și a Oanei Mizil, la vârsta de opt ani. Maria și-a ales deja profesia

Oana Mizil a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate despre relația pe care o are cu fiica ei și a lui Marian Vanghelie. Fetița nu doar că a devenit o domnișoară în toată regula și o însoțește pe mama ei peste tot, dar are deja idee ce vrea să se facă când va fi mare.

Oana Mizil și Marian Vanghelie s-au despărțit în luna noiembrie a anului trecut, însă rodul iubirii lor este Maria. Deși are doar opt ani, fetița are foarte multe pasiuni, iar mama ei o susține să își îndeplinească visul.

Cum arată fiica Oanei Mizil și a lui Marian Vanghelie, la opt ani

Maria o însoțește pe Oana Mizil la piață, dar și la Ateneul Român, astfel că și-a creionat deja drumul în viața profesională. Mai precis, fata lui Marian Vanghelie i-a spus mamei ei că și-ar dori să devină soprană.

„Sâmbăta noi avem o tradiție, și anume mergem la piața Obor împreună și facem cumpărăturile. Avem doamnele noastre, unde mergem și cumpărăm castraveți, roșii sau pește. Mergem peste tot împreună… chiar și la evenimente. De exemplu, recent, am fost la Centenarul Ion Voicu, care a fost și nașul meu de botez, și am mai fost recent și la Ateneul Român la Aida Garifullina, care îmi este și prietenă de cinci ani. Am fost în spate la ea, în culise, am stat de vorbă cu ea, iar după toată această întâlnire, Maria mi-a spus că își dorește să devină soprană, așa că eu o să o susțin să își îndeplinească visul.”, a declarat Oana Mizil pentru click.ro, citată de Viva.

Oana Mizil nu s-a oprit aici cu declarațiile și a precizat că atât ea, cât și fiica ei, sunt două sportive și iubesc să aibă un stil de viață sănătos. Maria Vanghelie face înot, tenis, ski și baschet.

„Maria o să înceapă să meargă cât de curând posibil, din nou, la înot și tenis. Și eu, în continuare, fac sport. Suntem două sportive în casă! Eu, de două ori pe săptămână, fac cu un instructor personal kickboxing, iar, de trei ori pe săptămână, merg la sala de forță și trag de fiare. Nu am mai slăbit deloc, cred că am ajuns să am greutatea pe care mi-o doresc, undeva la 52/53 de kilograme. Acum vreau doar să mă mențin. Sunt foarte atentă și la alimentație. De exemplu, astăzi dimineață, am mâncat jumătate de avocado cu trei albușuri de ou și un castravete. La prânz o să mănânc mușchiuleț cu o salată de sfeclă, pentru că este foarte bună sfecla. Are vitamine. Cât privește dulcele, pot să zic că nu mănânc mai deloc dulce, chiar dacă am afacerea cu dulciuri. Din când în când, mai mănânc câte o prăjitură cu bezea fiartă. În schimb, Maria mănâncă foarte mult dulce, așa că îi prepar totul în casă. Eu îi fac dulciurile, am și ajutoare, dar mie îmi place să îi gătesc, este pasiunea mea gătitul. De exemplu, duminica, intru în bucătărie și stau câte o oră/două acolo și îi pregătesc tot ce ne trebuie nouă pentru următoarea săptămână.”, a mai spus Oana Mizil, citată de sursa menționată mai sus.

Oana Mizil, despre fiica ei: „Pot spune că am propriul meu stilist vestimentar”

Oana Mizil a mai dezvăluit că fiica ei și a lui Marian Vanghelie este pasionată și de fashion, fiind extrem de atentă la felul cum se îmbracă.

„Maria este foarte atentă la felul cum se îmbracă, a crescut, este o adevărată domnișorică. Am observat că are un simț al culorilor ceva ieșit din comun. Atunci când ieșim în oraș sau la o petrecere, ea îmi alege mie și ei ținuta. Pot spune că am propriul meu stilist vestimentar. Glumesc! Dar îmi place ce face ea acum, așa că o las pe ea să decidă. Ce-i drept a crescut cu mine alături, în casă, și moștenește de la mine pasiunea aceasta pentru fashion. Mie mereu mi-au plăcut hainele și să fiu aranjată.”, a mai declarat Oana Mizil pentru click.ro, citată de Libertatea.

