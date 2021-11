Ce cadou i-a făcut Dani Oțil soției sale, Gabriela Prisăcariu, la împlinirea vârstei de 29 de ani

Dani Oțil trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu modelul Gabriela Prisăcariu. Cei doi și-au unit destinele într-un cadru de poveste anul acesta, iar la scurt timp a venit pe lume și copilul lor, Luca Tiago.

Pentru a o celebra pe frumoasa lui soție, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani, i-a făcut un cadou “care să o surprindă”, exact așa cum ea i-ar fi cerut. Ei bine, în stilul caracteristic, Dani a și vorbit despre surpriza pe care i-a făcut-o la ceas aniversar.

Ce cadou a primit Gabriela Prisăcariu de la Dani Oțil, de ziua sa de naștere

Dani Oțil a scris un text amuzant despre ziua de naștere a soției sale, despre cadou dar și despre fiul lor, care le face viața mai frumoasă în fiecare zi.

„Astăzi este ziua soției, n-am cum să sar peste treaba asta. Eu sunt o fire competitivă. În mintea mea e o competiție continuă și nu pot anul ăsta să intru în competiție cu ce mi-a făcut cadou soția, salamul ăla de biscuiți. Poate vă întrebați de ce îl compar pe bebeluș cu un salam de biscuiți. Arată ca un salam, că este așa ușor de rulat, e lung. Eu așa îi zic salam de biscuiți. I-am luat o cremă de picioare, mi-a zis să o surprind. La mulți ani în primul rând, felicitări și îți mulțumesc pentru că ne suportați pe toți. Să ne vedem acasă cu bine”, a scris Dani Oțil, potivit cancan.

De curând, matinalul de la cu Răzvan și Dani a avut botezul fiului său. Luca Tiago a fost creștiant, iar la evenimentul unic au participat prietenii, familia și apropiații. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinții un băiat minunat pe data de 11 septembrie, iar la o lună Luca Tiago a fost creștinat în biserică.

Cei doi au avut parte de discreție la botez, la fel ca și în cazul petrecerii de nuntă, când doar apropiații familiei și prietenii buni au participat la evenimentul special din viața celor doi părinți.

Cum a reușit Gabriela Prisăcariu să slăbească după ce a acumulat 20 de kg în sarcină

Gabriela Prisăcariu arată excelent după ce a născut, deși admite că nu mai are silueta de altă dată. De curând, aceasta s-a filmat într-o pereche de blugi care îi veneau perfect înainte să rămână însărcinată, iar acum sunt din nou încăpători.

Modelul și-a arătat și abdomenul de fier, iar imediat a primit numeroase mesaje, iar Gabriela a simțit să răspundă printr-un video.

"Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată. Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii beblușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

