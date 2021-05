Ce daune imense i-a cerut Loredana Chivu esteticianului care i-a greșit operația la posterior

Însă pentru a avea un trup de invidiat asemenea celui pe care îl deține vedeta, e nevoie de multă muncă și chiar și de ajutor specializat. De-a lungul timpului, trupul Loredanei CHivu a trecut prin transofrmări, iar majoritatea au ieșit perfect.

Dar nu de fiecare dată esteticianul reușește să îți ajusteze trupul exact așa cum ceri, iar acest lucru i s-a întâmplat și Loredanei Chivu, devenită cunoscută pentru rolul său de asistentă tv în cadrul unei emisiuni nocturne. Deși i-a cerut medicului un posterior bombat și perfect, rezultatul nu a fost pe placul ei.

Plină de supărări din acest motiv, vedeta a mers în instanță pentru a-și rezolva problemele, dar și pentru a cere daune. Suma pe care așteaptă să o primească celebritatea este 300.000 de euro, iar avocații săi fac tot ce le stă în putință pentru ca Loredanei să i se ofere ceea ce i se cuvine.

Loredana Chivu, proces în instanță din cauza operației la fund care i-a fost realizată greșit

Unele zvonuri care vin din partea apropiaților ei spun că acea clinică unde și-a făcut intervenția de injectarea cu un nou ser în posterior ar fi dorit să îngroape scandalul luându-i vedetei un bolid de lux.

„Am proces cu ei. I-am dat în judecată. Este un proces civil, le-am cerut daune de 300.000 de euro și încă unele lucruri”, a spus Loredana Chivu pentru playtech.ro.

Ce operații mai are Loredana Chivu

Loredana Chivu este cunoscută ăn lumea mondenă pentru numărul operațiilor estetice pe care le are, dar nimeni nu știe cu exactitate în ce părți ale trupului a intervenit dansatoarea.

„O să spun în premieră câte operaţii am. Prima operaţie la sâni mi-am dorit-o pentru că eram complexată, pentru că nu aveam. Am avut o problemă cu acea operaţie, s-a infectat, şi a trebuit să urmeze o reconstrucţie, adică încă trei operaţii la sâni, până am ajuns să îi am ca acum. Altă operaţie este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir.

Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate acum doi ani. La fund nu am operaţie, sunt nişte injecţii. Eşti puţin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă îl voiam şi mai mare, trebuia să fac exerciţii la sală care îmi măreau şi picioarele şi n-am vrut asta. Am avut noroc că la faţă nu am avut nevoie, faţete dentare nu am, sunt dinţii mei”, a spus Loredana Chivu, la Antena Stars.

Loredana Chivu a avut de tras tare din cauza acestei proceduri estetice. Iată ce a pățit vedeta.

"Am făcut septicemie, am avut tensiunea 6, am fost internată șapte zile în spital și era să mor pe masa de operție. A ajuns să fie ceva general în momentul e față. Foarte speriată sunt! Îmi tremură mâna pe microfon, nici măcar nu știu să vorbesc despre asta", spunea Loredana cu lacrimi în ochi.

