Ce dezvăluiri a făcut Diana Munteanu despre căsnicia ei cu Claudiu Niculescu, la opt ani de la divorț

Cei doi s-au căsătorit în 2007 au divorțat în 2014 și au împreună un băiat care locuiește cu Diana Munteanu iar Claudiu Niculescu nu are nicio restricție în privința fiului său.

La mulți ani de la divorț, Diana Munteanu a povestit cum era viața în calitate de soție a lui Claudiu Niculescu în timp ce ea însăși avea carieră în televiziune.

Ea a povestit că făcea naveta o dată pe lună în România pentru a filma emisiunea Conferința de presă și apoi zbura înapoi în țara în care era relocat, la momentul respectiv, soțul ei.

Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: «Vii cu ea aici, te muți cu ea aici».

Eu în perioada aia filmam «Conferința de presă», veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi.

Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru, a povestit Diana Munteanu, potrivit Libertatea.

Claudiu Niculescu nu are nicio restricție când vine vorba de a-și vizita copilul

Cât privește relația sa cu fostul soț, cei doi se înțeleg foarte bine iar Niculescu nu are nicio restricție când vine vorba de a-și vedea copilul, ba chiar weekend-urile de după meciuri și le petrec împreună.

La fel și vacanțele.

Nu am nici o restricţie în privinţa vizitelor. Diana este foarte înţelegătoare şi mă lasă să stau cu David cât vreau, când vreau, inclusiv să plecăm în vacanţe.

Asta îi face bine copilului. Fiecare weekend după meci mi-l petrec cu David, facem diferite activităţi. Mergem la mall, la film, la locul de joacă”, spunea Claudiu Niculescu în 2015, potrivit aceleiași surse.

Claudiu Niculescu a jucat la diverse echipe atât în România, cât și în străinătate.

Diana Munteanu a mai precizat că fiul ei și al lui Claudiu Niculescu îl urmează în carieră pe tatăl lui, băiatul joacă fotbal.

David, de la doi ani, învârte orice capac prinde prin casă. Mama mi-a zis: Hai mai bine să îl duci la fotbal, că probabil dacă îl duci acolo scapă de treaba asta.

Că dacă îl ții, o să își dorească și mai tare. Am zis că îl duc, să facă un pic de mișcare. Am zis că e foarte bine, se mai disciplinează.

Uite că nu am scăpat nici în ziua de azi. Eu sunt mamă liniștită. Sunt liniștită pentru că știu că lui David nu îi place deloc să mă audă strigând pe stadion, la meciurile lui.

Acum nu mă pot pronunța dacă e talentat la fotbal băiatul ei, dar din ce zice lumea probabil că o avea ceva în genă, a mai declarat Munteanu, potrivit sursei citată.



