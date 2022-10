Ce dietă ține Bianca Drăgușanu. Focoasa blondină a dezvăluit ce pofte neașteptate are: „Viața este scurtă”

Bianca Drăgușanu este posesoarea unui trup de invidiat, iar drept dovadă stau aparițiile sale televizate și imaginile din mediul online. Diva are foarte mare grijă de aspectul său fizic, apelând la tot felul de tratamente și operații estetice, dar și la un stil de viață cât mai sănătos.

De altfel, focoasa blondină reușește să impresioneze de fiecare dată cu formele sale provocatoare și superbele trăsături ale feței. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că partenera lui Gabi Bădălău preferă să își evidențieze cele mai frumoase părți ale trupului prin ținute seducătoare.

Citește și: Cum a reacționat Bianca Drăgușanu când o fană i-a cerut împrumut 14.000 de euro: „Am zis că poate salvez și eu viața cuiva”

Pentru a-și menține silueta de viespe, fosta asistentă TV face des sport și mănâncă cât mai sănătos, având o dietă echilibrată. De asemenea, aceasta a dezvăluit prin intermediul unui interviu că are și câteva plăceri nevinovate în privința alimentației.

„În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a declarat ea la Antena Stars despre cum a dat jos kilogramele nedorite.

Ce pofte neașteptate are Bianca Drăgușanu

Deși pare că are o dietă foarte strictă, Bianca Drăgușanu mai face mici excepții atunci când vine vorba de mâncare. Superba blondină a susținut că are des pofă de dulceață de prune cu castraveți murați, o combinație total neașteptată.

Mai mult decât atât, fosta asistentă TV nu s-a temut să spună ca, din când în când, renunță la alimentația sănătoasă și mănâncă covrigi, cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi sau alte produse cu carbohidrați.

„Uneori am poftă să mănânc dulceață de prune cu castraveți murați. Am luat 20 de covrigi, și 10 iaurturi, și jumătate i-am ronțăit eu, și jumătate i-am făcut cadou croitoreselor mele, ca să nu mă simt vinovată că am mâncat singură. Erau așa calzi și pufoși. Asta a fost pofta mea, de când m-a trezit, de la prima oră. Și lângă covrigi era un grill, de street food, de unde mi-am laut cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi”, a povestit Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Citește și: Bianca Drăgușanu ar putea plăti o amendă uriașă de 100.000 de lei, după un derapaj. CNCD s-a autosesizat în urma afirmațiilor

Superba blondină a mărturisit că nu se abține de la poftele sale, însă încearcă să nu consume des alimente cu multe calorii.

„Am mâncat iaurtul pe care i-am luat de la covrigărie cu covrigii. Ce mă taie pofta, nu mă abțin, nu fac des chestia asta. Viața este scurtă (…) Dar am pofte foarte mari, și de dimineață am făcut combinația asta de carbohidrați, care mă face să mă simt foarte bine și foarte fericită la ora asta. (…) Am perioade în care ciugulesc non stop. Nu îmi dă cu virgulă, pentru că sunt ca un rechin”, a mai povestit ea, conform sursei citate mai sus.

Lucian o răpește pe Nuți, iar Andreea cade în capcana lui ▶ Vezi noul episod din Adela | Sezonul 4 în AntenaPLAY