Ce diferență de vârstă este între Otilia Bilionera și soțul ei turc. Artista este mai mare decât Bekir

Otilia Bilionera și soțul ei turc, Bekir, și-au făcut apariția pe micile ecrane ale publicului în sezonul 13 Chefi la cuțite. Cei doi au vorbit despre povestea lor de iubire și diferența de vârstă dintre ei.

Otilia, artista care a făcut furori cu piesa „Bilionera”, a revenit în atenția telespectatorilor. De data aceasta, frumoasa interpretă le-a prezentat oamenilor de acasă pe cel mai important bărbat din viața ei.

Cântăreața și soțul ei, Bekir, au venit în sezonul 13 Chefi la cuțite pentru a-i încânta pe jurați cu un preparat special. Au ieșit scântei între ei atunci când a fost nevoiți să gătească împreună. Superba șatenă și-a stăpânit cu greu nervii când a văzut micile greșeli ale partenerului din bucătărie.

Pentru că Otilia Bilionera este o persoană rezervată în ceea ce privește viața personală, puțini sunt cei care știau cine este bărbatul cu care s-a căsătorit, fără să dea de știre presei. Astfel, apariția ei alături de Bekir în cadrul show-ului culinar a fost o surpriză de proporții pentru fanii săi.

Românii au avut ocazia să-l cunoască mai bine pe soțul artistei. Aceștia au făcut confesiuni savuroase despre viața de cuplu, dar și despre diferența de vârstă dintre ei. Se pare că vedeta este mai mare decât partenerul său.

Ce diferență de vârstă există între Otilia Bilionera și soțul ei turc, Bekir

Otilia Bilionera trăiește o frumoasă perioadă din viața ei. Artista s-a căsătorit cu bărbatul lângă care se simte fericită, iar acum se pregătesc de nuntă. Cei doi au specificat că acest eveniment în Turcia se face cu 1.000 sau chiar 2.000 de persoane.

„Suntem împreună de un an și câteva luni. M-a cerut și eu am acceptat, cum să nu accept! Ia uitați ce frumușel e! Am avut cununia civilă, o să facem și nunta. O s-o facem în Turcia. Acolo nunțile sunt destul de mari”, a povestit cântăreața.

De asemenea, vedeta a scos la iveală faptul că Bekir este mai tânăr decât ea cu 7 ani. El abia a făcut 24 de ani în timp ce Otilia Bilionera are 31 de ani. Deși există o diferență mare de vârstă între cei doi, acest lucru nu a reprezentat un obstacol în relația lor.

Mai mult, artista și partenerul său se iubesc mai mult ca niciodată după mai bine de un an de când formează un cuplu. Superba șatenă radiază de fericire la brațul lui Bekir, iar drept dovadă stau chiar imaginile surprinse cu ea la Chefi la cuțite.

Soțul artistei a mai dezvăluit că are afaceri în diferite domenii precum: construcții, hoteluri și restaurante, chiar în Istanbul.

În ultima perioadă, Otilia Bilionera a decis să se retragă din cariera muzicală pentru a se bucura din plin de frumoasa poveste de dragoste alături de soțul ei. Deși sunt două caractere diferite, aceștia se potrivesc de minune și se completează perfect.

Un lucru este cert, cântăreața este o femeie fericită și împlinită de când a devenit soția lui Bekir.

