Chefi la cuțite, 2 aprilie 2024. Otilia Bilionera a gătit alături de soțul ei turc, pe nume Bekir. Cum arată și cu ce se ocupă

Surpriză de proporții în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, căci în bucătărie și-a făcut apariția nimeni alta decât celebra Otilia Bilionera! Aceasta nu a venit singură, ci împreună cu soțul ei turc, pe nume Bekir. Așa s-a aflat cum arată bărbatul care a cucerit-o și cu ce se ocupă în Turcia.

Otilia Bilionera a gătit alături de soțul ei turc, pe nume Bekir, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13

Otilia Bilionera este o artistă de renume internațional și mulți români îi ascultă muzica, însă cee ace i-a surprins pe mulți a fost faptul că, de data aceasta, cântăreața a apărut alături de soțul ei turc, Bekir, cu care s-a căsătorit recent.

„Suntem împreună de un an și câteva luni. M-a cerut și eu am acceptat, cum să nu accept! Ia uitați ce frumușel e! Am avut cununia civilă, o să facem și nunta. O s-o facem în Turcia. Acolo nunțile sunt destul de mari”, a zis Otilia Bilionera.

Irina Fodor a făcut ochii mari atunci când a auzit că cei doi vor avea 2000 de invitați.

„O să fie foarte interesant să gătim împreună. Nu am mai gătit împreună, am gătit pentru el. I-am făcut și colivă odată. Vom găti o rețetă turcească, să o fac pe soacra mea mândră”, a zis artista amuzată.

Nu a durat mult și între cei doi au ieșit scântei, căci se pare că fiecare a înțeles în mod diferit rețeta primită de la familie.

Ceea ce a enervat-o la culme pe Otilia Bilionera a fost atunci când soțul ei a pus la gătit carnea tocată înainte de-a căli ceapa. Artista a încercat să își ascundă supărarea, însă camerele au surprins schimbul de replici dintre cei doi, în ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzată pe 2 aprilie 2024.

Tot în emisiune, Bekir a spus cu ce se ocupă și ce afaceri are.

