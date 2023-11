Ce diferență de vârstă există între Sânziana Negru și Ștefan Floroaica. Concurenta America Express este mai mare decât iubitul ei

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica formează cel mai nou cuplu din showbiz. Deși o vreme au ținut relația departe de ochii lumii, concurenta de la America Express și actorul din Lia - Soția soțului meu nu se mai ascund deloc. Iată ce diferență de vârstă există între cei doi!

Relația dintre Sânziana Negru și Ștefan Floroaica pare că devine din ce în ce mai serioasă, mai ales că cei doi afișează constant imagini din noua casă a concurentei de la America Express, semn că împart deja și același acoperiș.

Ce diferență de vârstă există între Sânziana Negru și Ștefan Floroaica

Dragostea dintre Sânziana Negru și Ștefan Floroaica nu ține cont de vârstă. În timp ce actorul din serialul Lia - Soția soțului meu este născut pe 27 decembrie și urmează să împlinească 29 de ani, iubita lui își va sărbători ziua de naștere pe 11 februarie, atunci când va împlini 37 de ani, potrivit Spynews și Ciao.ro. Asta înseamnă că între ei există o diferență de opt ani.

Însă, acest lucru nu îi împiedică să își trăiască frumoasa poveste de dragoste. Mai ales că au trecut deja prin cel mai greu test: cel al distanței, atunci când Sânziana Negru a fost plecată din țară pentru a participa la filmările emisiunii America Express | Drumul Soarelui.

În plus, printre cei care au încurajat-o pe influenceriță să participe în cadrul reality-show-ului a fost chiar iubitul ei, Ștefan Floroaica. Concurenta a recunoscut că în acea perioadă erau de puțin timp împreună și nu știa la ce reacție să se aștepte din partea lui.

„A fost destul de simplu, noi eram într-un stadiu destul de incipient al relației noastre, mi s-a propus să merg la emisiune, merg la discuții, după câteva săptămâni, am mai mers la o discuție și cu Laura, apoi am spus că eu mă duc. Mi-a zis să merg, că e cea mai bună decizie, adică a fost așa, pe același gând. Nu am simțit nicio secundă din partea lui să nu mă duc, că sunt atâtea săptămâni în care nu ești acasă.”, a dezvăluit Sânziana Negru în podcastul moderat de Radu Țibulcă, citată de Spynews.

