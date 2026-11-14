Ce dorință are soția lui Dani Oțil, Gabriela, în fiecare an, de Crăciun: „Sper să se întâmple”

Gabriela Oțil are o dorință specială în fiecare an de Crăciun. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit unde își dorește să plece în vacanță și ce planuri are pentru sărbători.

Ce dorință are soția lui Dani Oțil, Gabriela, în fiecare an, de Crăciun | facebook

Gabriela Oțil se pregătește pentru vacanța de iarnă și speră ca dorința pe care o are în fiecare an de Crăciun să i se împlinească și de această dată. Soția prezentatorului Dani Oțil își dorește să plece într-o destinație caldă, departe de temperaturile scăzute din România.

Gabriela Oțil își dorește o vacanță la căldură de Crăciun

Pentru Gabriela Oțil, vacanțele în locuri calde au devenit o tradiție. În fiecare an, soția lui Dani Oțil speră să ajungă într-o destinație însorită în perioada sărbătorilor de iarnă.

Chiar dacă ar prefera să plece în ianuarie, atunci când călătoriile sunt mai accesibile, acest lucru nu este posibil din cauza programului soțului ei.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, cei doi aleg să plece în perioada sărbătorilor, chiar dacă este una dintre cele mai scumpe perioade pentru vacanțe.

„A devenit o tradiție deja. În fiecare an cer Moșului o vacanță la cald. Sper să se întâmple și anul acesta, să vedem dacă am fost cuminte. Mi-ar plăcea foarte mult să plecăm în ianuarie, pentru că totul este mult mai ieftin, dar pentru că soțul nu are vacanță decât în perioada cea mai scumpă, de sărbători plecăm, nu avem alte variante”, a povestit Gabriela Oțil.

Cum își pregătește Gabriela Oțil ținutele pentru vacanță

Când vine vorba despre bagaje, soția lui Dani Oțil spune că este o persoană organizată. Îi place să își pregătească hainele din timp și să stabilească ce va purta în fiecare zi de vacanță.

Totuși, planurile nu sunt respectate întotdeauna. Gabriela recunoaște că uneori își pregătește ținute elaborate, dar ajunge să aleagă cele mai simple haine.

„Sunt o fire organizată, deci îmi organizez pe zile, nu neapărat ajung să le port, sau de multe ori îmi pregătesc ținute mult prea sofisticate și ajung să port și un tricou. De cele mai multe ori fac așa, dar îmi place să fiu organizată, să le pun pe zile”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Ce părere are Gabriela Oțil despre hainele second-hand

Soția lui Dani Oțil a vorbit și despre cumpărăturile din magazinele second-hand. Gabriela Oțil nu exclude această variantă și spune că ar cumpăra un articol vestimentar dacă i-ar plăcea, indiferent de unde provine.

Deși nu a avut prea multe ocazii să descopere astfel de magazine, și-ar dori să ajungă în piețele din Italia sau Franța, unde se găsesc adesea piese vestimentare interesante.

„Sunt adepta, dacă îți place ceva, clar, cumperi de oriunde. Nu prea am cumpărat, sincer, pentru că nu apuc să merg, dar mi-aș dori. Mai sunt aceste piețe prin Italia sau prin Franța, unde găsești foarte multe lucruri interesante și mi-aș dori să merg. Încă nu am avut ocazia, dar sigur, fiecare să își cumpere ce îi place”, a mai spus Gabriela Oțil.

Citește și: Soția lui Dani Oțil a atras toate privirile la Bucharest Fashion Week! În ce ținută spectaculoasă a apărut Gabriela Prisăcariu