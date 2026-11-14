Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce dorință are soția lui Dani Oțil, Gabriela, în fiecare an, de Crăciun: „Sper să se întâmple”

Ce dorință are soția lui Dani Oțil, Gabriela, în fiecare an, de Crăciun: „Sper să se întâmple”

Gabriela Oțil are o dorință specială în fiecare an de Crăciun. Soția lui Dani Oțil a dezvăluit unde își dorește să plece în vacanță și ce planuri are pentru sărbători.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 21:00 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 21:42
Ce dorință are soția lui Dani Oțil, Gabriela, în fiecare an, de Crăciun | facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Gabriela Oțil se pregătește pentru vacanța de iarnă și speră ca dorința pe care o are în fiecare an de Crăciun să i se împlinească și de această dată. Soția prezentatorului Dani Oțil își dorește să plece într-o destinație caldă, departe de temperaturile scăzute din România.

Gabriela Oțil își dorește o vacanță la căldură de Crăciun

Pentru Gabriela Oțil, vacanțele în locuri calde au devenit o tradiție. În fiecare an, soția lui Dani Oțil speră să ajungă într-o destinație însorită în perioada sărbătorilor de iarnă.

Chiar dacă ar prefera să plece în ianuarie, atunci când călătoriile sunt mai accesibile, acest lucru nu este posibil din cauza programului soțului ei.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, cei doi aleg să plece în perioada sărbătorilor, chiar dacă este una dintre cele mai scumpe perioade pentru vacanțe.

„A devenit o tradiție deja. În fiecare an cer Moșului o vacanță la cald. Sper să se întâmple și anul acesta, să vedem dacă am fost cuminte. Mi-ar plăcea foarte mult să plecăm în ianuarie, pentru că totul este mult mai ieftin, dar pentru că soțul nu are vacanță decât în perioada cea mai scumpă, de sărbători plecăm, nu avem alte variante”, a povestit Gabriela Oțil.

Cum își pregătește Gabriela Oțil ținutele pentru vacanță

Când vine vorba despre bagaje, soția lui Dani Oțil spune că este o persoană organizată. Îi place să își pregătească hainele din timp și să stabilească ce va purta în fiecare zi de vacanță.

Totuși, planurile nu sunt respectate întotdeauna. Gabriela recunoaște că uneori își pregătește ținute elaborate, dar ajunge să aleagă cele mai simple haine.

„Sunt o fire organizată, deci îmi organizez pe zile, nu neapărat ajung să le port, sau de multe ori îmi pregătesc ținute mult prea sofisticate și ajung să port și un tricou. De cele mai multe ori fac așa, dar îmi place să fiu organizată, să le pun pe zile”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Ce părere are Gabriela Oțil despre hainele second-hand

Soția lui Dani Oțil a vorbit și despre cumpărăturile din magazinele second-hand. Gabriela Oțil nu exclude această variantă și spune că ar cumpăra un articol vestimentar dacă i-ar plăcea, indiferent de unde provine.

Deși nu a avut prea multe ocazii să descopere astfel de magazine, și-ar dori să ajungă în piețele din Italia sau Franța, unde se găsesc adesea piese vestimentare interesante.

„Sunt adepta, dacă îți place ceva, clar, cumperi de oriunde. Nu prea am cumpărat, sincer, pentru că nu apuc să merg, dar mi-aș dori. Mai sunt aceste piețe prin Italia sau prin Franța, unde găsești foarte multe lucruri interesante și mi-aș dori să merg. Încă nu am avut ocazia, dar sigur, fiecare să își cumpere ce îi place”, a mai spus Gabriela Oțil.

+4
Mai multe fotografii

Citește și: Soția lui Dani Oțil a atras toate privirile la Bucharest Fashion Week! În ce ținută spectaculoasă a apărut Gabriela Prisăcariu

Laura Cosoi a răspuns la întrebarea cea mai populară despre viața sa! Are sau nu ajutor în casă: „Chestii de fete”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Un tată se luptă cu autoritățile după ce i-au respins numele ales pentru fiică. Cum vrea să o cheme Un tată se luptă cu autoritățile după ce i-au respins numele ales pentru fiică. Cum vrea să o cheme
Observatornews.ro Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung
Antena 3 ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții ​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
AS.ro Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! &#8222;Nu știu câți bani înseamnă&#8221;
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Cum a ajuns fiul lor cel mare în centrul tensiunilor
Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Cum a ajuns fiul lor cel mare în centrul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare
Cine este soția lui Alex Fotea, producătorul „Insula Iubirii”. Povestea lor de dragoste a început pe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x