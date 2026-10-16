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Soția lui Dani Oțil a atras toate privirile la Bucharest Fashion Week! În ce ținută spectaculoasă a apărut Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a fost una dintre aparițiile care au atras atenția la Bucharest Fashion Week.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 12:44 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 12:55
În ce ținută spectaculoasă a apărut Gabriela Prisăcariu | captura instagram/facebook
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Soția lui Dani Oțil a ales o ținută elegantă, feminină și de efect, care i-a pus în valoare silueta și a demonstrat că știe cum să iasă în evidență fără să exagereze.

Soția lui Dani Oțil a atras toate privirile la Bucharest

Model de profesie, Gabriela este obișnuită cu evenimentele din lumea modei, iar apariția sa nu a trecut neobservată. Pentru această ocazie, a ales o rochie neagră, cu umerii goi, scurtă, care i-a oferit un aer delicat și sofisticat. Croiala a pus accent pe silueta sa, iar negrul a completat perfect întregul look.

Nici coafura nu a fost lăsată la voia întâmplării. Gabriela și-a lăsat părul desprins, pe spate, iar ochelarii negri de soare au adus un aport considerabil ideii de look îndrăzneț. Rezultatul a fost o apariție care a îmbinat eleganța cu puterea interioară. De asemenea, trena atașată rochiei a fost ideea care nu a putut fi lăsată deoparte, astfel că rezultatul a fost evident, marcat de comentarii și aprecieri în mediul online, pe pagina personală de instagram. Nimic neobișnuit pentru soția lui Dani Oțil.

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Gabriela Prisăcariu, în elementul ei la Bucharest Fashion Week

Pentru Gabriela, moda nu este doar o pasiune, ci și o parte importantă din viața sa profesională. A urcat pe podium încă de la o vârstă fragedă și a avut ocazia să lucreze cu nume cunoscute din industria modei românești. Experiența acumulată de-a lungul anilor se vede și în felul în care își alege ținutele și le poartă cu încredere.

La Bucharest Fashion Week, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a demonstrat că o rochie simplă, accesorizată și purtată cu atitudine, poate avea un efect spectaculos. Fără să fie nevoie de o ținută încărcată, Gabriela a reușit să atragă privirile prin eleganță și naturalețe.

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Cum este viața Gabrielei Prisăcariu alături de Dani Oțil

Dincolo de evenimentele mondene și aparițiile în lumina reflectoarelor, Gabriela se bucură de viața de familie alături de Dani Oțil și de fiul lor, Tiago. Cei doi împărtășesc adesea momente din viața de zi cu zi cu urmăritorii lor, iar Gabriela vorbește deschis despre experiențele sale ca mamă și despre proiectele în care este implicată.

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