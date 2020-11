Ce făcea Alessandra Stoicescu în urmă cu 27 de ani, când lua naștere Antena 1. Emisiunea TV care i-a schimbat traiectoria vieții

Tânără liceancă și dornică să schimbe presa din România și din întreaga lume, Alessandra Stoicescu avea calitățile unei viitoare jurnaliste încă de pe băncile școlii: determinare, curaj și voință.

"Eram la liceu, terminam clasa a 12-a. Mă pregăteam să dau bacalaureatul anul următor în '94 și visam să schimb presa din România și de pe planetă, de fapt să schimb toată lumea, asta voiam! Știam sigur că vreau presă și aveam în gând Antena1", povestește prezentataorea Observator.

În vara anului 1994, Alessandra urma să-și pună pe picioare visul de a deveni o renumită figură a televizunii românești. Cu o dorință greu de stăpânit, tânăra elevă, de pe atunci, făcea tot ce îi stătea în putere pentru a ocupa o poziție onorabilă în presa românească.

"Am venit la Antena 1 pentru că ei căutau public pentru emisiune și pe vremea aceea nu aveai firme care să-ți pună la dispoziție public și am venit eu, cu trei colege de liceu, eu hotărâtă să rămân, ceea ce am și făcut!