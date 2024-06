Ce îi reproșează cel mai des Radu Ștefan Bănică tatălui său. Ce a spus despre relația lor: „Au fost momente...”

Radu Ștefan Bănică a făcut declarații rare și a vorbit despre carieră și tatăl său.

Radu Ștefan Bănică a fost descoperit de publicul român cântând alături de tatăl său la unul dintre faimoasele concerte de Crăciun. Ulterior, el a impresionat prin calitățile sale muzicale și actoricești în emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde a avut o evoluție remarcabilă. Cu toate că îi moștenește talentul artistic, băiatul spune că a simțit constant presiunea celebrității lui Ștefan Bănică, ceea ce i-a marcat parcursul.

Fiul lui Ștefan Bănică a răbufnit: „Nu a dat niciun telefon”

Radu Ștefan Bănică a spus lucrurilor pe nume în legătură cu cariera sa muzicală și influența lui Ștefan Bănică. Într-un interviu acordat recent, tânărul în vârstă de 22 de ani a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat din cauza numelui de familie pe care îl poartă.

„Au fost momente în care am simțit că numele meu este mai mult o povară decât un privilegiu, dar niciodată nu am regretat sau am purtat pică, vai mă cheamă Bănică. Nu. De mic am acceptat. Când sus, când foarte jos. Nu se așteaptă lumea la astfel de lucruri, dar trebuie să înțeleagă și ceea ce am încercat eu să spun, cardul tatălui meu nu este și cardul meu.

Este un mod de a-ți crește copiii bun, până într-o extremă. Până la urmă, am citit, că tot spuneam de TikTok, să nu porți niciodată ură sau ranchiună părinților tăi, pentru că este și prima dată pentru ei. Asta e! Au greșit, a greșit și mama, a greșit și tata. Am ajuns să nu mă mai simt eu cu musca pe căciulă, pentru că până la urmă fac ce fac datorită mie. Nu m-a băgat Bănică în facultate, nu m-a băgat într-o casă de discuri, nu a dat niciun telefon cu <<ia-l pe fii-miu!>> și foarte bine.”, a dezvăluit Radu Ștefan Bănică, citat de romaniatv.net.

Radu Ștefan Bănică: „Lumea se așteaptă ca din start în hardul meu să fie 30 de ani de experiență pe scenă”

Radu Ștefan Bănică a explicat că celebritatea tatălui său i-a creat mai multe obstacole decât oportunități, deoarece așteptările celor din jur au fost întotdeauna extrem de ridicate.

„Lumea se așteaptă ca din start în hardul meu să fie 30 de ani de experiență pe scenă, 30 de ani de experiență în actorie. Sunt și eu om normal care a vrut și vrea în continuare să practice aceeași meserie, dar în modul meu. Am și eu drepturi la greșeli, nu sunt perfect, mă perfecționez în fiecare zi, muncesc.”, a adăugat Radu Ștefan Bănică, potrivit profm.ro.